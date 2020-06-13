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19:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» победил «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них гродненский «Неман» обыграл на своем поле футболистов «Смолевичей» со счетом 2:0.

Также сегодня жодинское «Торпедо-БелАЗ» примет на своей арене действующего чемпиона страны брестское «Динамо». На прошлой неделе жодинцы сыграли вничью в гостях у «Слуцка» (1:1), брестчане разгромили у себя дома футболистов «Минска» (6:1).

В последнем сегодняшнем поединке минское «Динамо» в 20.00 на своей арене начнет встречу с мозырской «Славией». В минувшем туре минчане одержали крупную победу в Бобруйске над аутсайдером турнира «Белшиной» (4:0), а мозыряне у себя дома уступили гродненскому «Неману» (1:3).

Вчера прошли стартовые матчи 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с бобруйской «Белшиной».

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).

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