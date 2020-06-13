Гол Холанда в компенсированное время принес «Боруссии» победу над «Фортуной»
ТАСС, 13 июня. Дортмундская «Боруссия» победила со счетом 1:0 дюссельдорфскую «Фортуну» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 13 июня. Дортмундская «Боруссия» победила со счетом 1:0 дюссельдорфскую «Фортуну» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Гол забил вышедший на замену Эрлинг Холанд (90+5).
Перешедший в «Боруссию» зимой Холанд провел 12-й матч за клуб в чемпионате и вышел на второе место среди бомбардиров клуба в бундеслиге, сравнявшись с Марко Ройсом (по 11 мячей). «Боруссия» является самым удобным соперником для «Фортуны» в истории чемпионата Германии, дюссельдорфский клуб одержал 15 побед при 19 поражениях. Самая крупная победа «Фортуны» в истории бундеслиги также состоялась в матче против дортмундцев: в сезоне-1983/1984 «Боруссия» проиграла в Дюссельдорфе со счетом 0:7.
После 31-го тура «Боруссия» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 66 очков. В активе лидирующей «Баварии» 70 баллов, свой матч 31-го тура команда проведет позднее в субботу. «Фортуна» с 28 очками занимает 16-е место. В следующем туре «Боруссия» сыграет дома 17 июня с «Майнцем», «Фортуна» в тот же день встретится на выезде с «Лейпцигом».
В другом матче «Вольфсбург» дома не сумел удержать преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2), по ходу встречи после просмотра видеоповторов были отменены два мяча нападающего хозяев Даниэля Гинчека. Берлинская «Герта» после удаления защитника Дедрика Бойаты пропустила на своем поле четыре мяча от «Айнтрахта» (1:4). «Кёльн» продлил серию без побед до семи матчей (три ничьи, четыре поражения), уступив дома столичному «Униону» (1:2). Бременский «Вердер» на выезде разгромил аутсайдера лиги «Падерборн» (5:1).
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Уве Реслер
|Люсьен Фавр
|Эрлин Бреут Холанн(Мануэль Аканджи)
|90+5′
|33
|Флориан Кастенмайер
|1
|Роман Бюрки
|3
|Андре Хоффманн
|5
|Ашраф Хакими
84′
|5
|Каан Айхан
|15
|Матс Хуммельс
|23
|Нико Гиссельманн
80′
|16
|Мануэль Аканджи
70′
|25
|Маттиас Циммерманн
|26
|Лукаш Пищек
|10
|Валон Бериша
|7
|Джейдон Санчо
|22
|Кевин Штегер
|13
|Рафаэл Геррейру
|29
|Маркус Зуттнер
76′
|19
|Юлиан Брандт
|20
|Штефен Скрцибски
|27
|Эмре Джан
|15
|Эрик Томми
83′
|23
|Торган Азар
58′74′
|39
|Жан Циммер
|32
|Джованни Рейна
|31
|Марсель Соботтка
81′
|28
|Аксель Витсель
61′
|6
|Альфредо Моралес
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|11
|Кенан Караман
81′
|28
|Роувен Хеннингс
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Саша Штегеманн(Германия)