Гол Холанда в компенсированное время принес «Боруссии» победу над «Фортуной»

Источник: AP 2020

Гол забил вышедший на замену Эрлинг Холанд (90+5).

Перешедший в «Боруссию» зимой Холанд провел 12-й матч за клуб в чемпионате и вышел на второе место среди бомбардиров клуба в бундеслиге, сравнявшись с Марко Ройсом (по 11 мячей). «Боруссия» является самым удобным соперником для «Фортуны» в истории чемпионата Германии, дюссельдорфский клуб одержал 15 побед при 19 поражениях. Самая крупная победа «Фортуны» в истории бундеслиги также состоялась в матче против дортмундцев: в сезоне-1983/1984 «Боруссия» проиграла в Дюссельдорфе со счетом 0:7.

После 31-го тура «Боруссия» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 66 очков. В активе лидирующей «Баварии» 70 баллов, свой матч 31-го тура команда проведет позднее в субботу. «Фортуна» с 28 очками занимает 16-е место. В следующем туре «Боруссия» сыграет дома 17 июня с «Майнцем», «Фортуна» в тот же день встретится на выезде с «Лейпцигом».

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В другом матче «Вольфсбург» дома не сумел удержать преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2), по ходу встречи после просмотра видеоповторов были отменены два мяча нападающего хозяев Даниэля Гинчека. Берлинская «Герта» после удаления защитника Дедрика Бойаты пропустила на своем поле четыре мяча от «Айнтрахта» (1:4). «Кёльн» продлил серию без побед до семи матчей (три ничьи, четыре поражения), уступив дома столичному «Униону» (1:2). Бременский «Вердер» на выезде разгромил аутсайдера лиги «Падерборн» (5:1).