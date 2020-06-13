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19:38 (мск), источник: ТАСС

Гол Холанда в компенсированное время принес «Боруссии» победу над «Фортуной»

ТАСС, 13 июня. Дортмундская «Боруссия» победила со счетом 1:0 дюссельдорфскую «Фортуну» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2020

Гол забил вышедший на замену Эрлинг Холанд (90+5).

Перешедший в «Боруссию» зимой Холанд провел 12-й матч за клуб в чемпионате и вышел на второе место среди бомбардиров клуба в бундеслиге, сравнявшись с Марко Ройсом (по 11 мячей). «Боруссия» является самым удобным соперником для «Фортуны» в истории чемпионата Германии, дюссельдорфский клуб одержал 15 побед при 19 поражениях. Самая крупная победа «Фортуны» в истории бундеслиги также состоялась в матче против дортмундцев: в сезоне-1983/1984 «Боруссия» проиграла в Дюссельдорфе со счетом 0:7.

После 31-го тура «Боруссия» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 66 очков. В активе лидирующей «Баварии» 70 баллов, свой матч 31-го тура команда проведет позднее в субботу. «Фортуна» с 28 очками занимает 16-е место. В следующем туре «Боруссия» сыграет дома 17 июня с «Майнцем», «Фортуна» в тот же день встретится на выезде с «Лейпцигом».

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В другом матче «Вольфсбург» дома не сумел удержать преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2), по ходу встречи после просмотра видеоповторов были отменены два мяча нападающего хозяев Даниэля Гинчека. Берлинская «Герта» после удаления защитника Дедрика Бойаты пропустила на своем поле четыре мяча от «Айнтрахта» (1:4). «Кёльн» продлил серию без побед до семи матчей (три ничьи, четыре поражения), уступив дома столичному «Униону» (1:2). Бременский «Вердер» на выезде разгромил аутсайдера лиги «Падерборн» (5:1).

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Фортуна Д
0:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 3113.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Merkur Spiel-Arena
Главные тренеры
Уве РеслерЛюсьен Фавр
Голы
Эрлин Бреут Холанн(Мануэль Аканджи)90+5′
Составы команд
33Флориан Кастенмайер
1Роман Бюрки
3Андре Хоффманн
5Ашраф Хакими
84′
5Каан Айхан
15Матс Хуммельс
23Нико Гиссельманн
80′
16Мануэль Аканджи
70′
25Маттиас Циммерманн
26Лукаш Пищек
10Валон Бериша
7Джейдон Санчо
22Кевин Штегер
13Рафаэл Геррейру
29Маркус Зуттнер
76′
19Юлиан Брандт
20Штефен Скрцибски
27Эмре Джан
15Эрик Томми
83′
23Торган Азар
58′74′
39Жан Циммер
32Джованни Рейна
31Марсель Соботтка
81′
28Аксель Витсель
61′
6Альфредо Моралес
17Эрлин Бреут Холанн
11Кенан Караман
81′
28Роувен Хеннингс
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)6
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
6Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСаша Штегеманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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