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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл товарищеский матч перед возобновлением КПЛ

Алматинский «Кайрат» провел третий товарищеский матч перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт клуба.

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Подопечные Алексея Шпилевского во второй раз за три дня сыграли с «Таразом». 11 июня команды сыграли вничью 2:2.

На этот раз «Кайрат» добился минимальной победы — 1:0. Автором единственного гола стал Айбол Абикен.

«Кайрат» провел игру в следующем составе: Данил Устименко (В), Дино Миканович (Камо Оганесян 55`), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Гафуржан Суюмбаев (К) — Айбол Абикен, Яцек Гуральский, Небойша Косович (Еркебулан Тунгышбаев 76`), Конрад Вржещиньский — Абат Аймбетов, Артур Шушеначев (Гулжигит Алыкулов 76`).

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Отметим, что «Кайрат» встречался с «Таразом» в первом туре КПЛ и победил со счетом 2:1 на своем поле.

5 июня «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» в товарищеском матче — 1:1. Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля.

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