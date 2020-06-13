«Кайрат» выиграл товарищеский матч перед возобновлением КПЛ

Подопечные Алексея Шпилевского во второй раз за три дня сыграли с «Таразом». 11 июня команды сыграли вничью 2:2.

На этот раз «Кайрат» добился минимальной победы — 1:0. Автором единственного гола стал Айбол Абикен.

«Кайрат» провел игру в следующем составе: Данил Устименко (В), Дино Миканович (Камо Оганесян 55`), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Гафуржан Суюмбаев (К) — Айбол Абикен, Яцек Гуральский, Небойша Косович (Еркебулан Тунгышбаев 76`), Конрад Вржещиньский — Абат Аймбетов, Артур Шушеначев (Гулжигит Алыкулов 76`).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--391293a63725c2a35810" data-vnd="391293a63725c2a35810" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=391293a63725c2a35810" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Кайрат» встречался с «Таразом» в первом туре КПЛ и победил со счетом 2:1 на своем поле.