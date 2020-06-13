«Кайрат» выиграл товарищеский матч перед возобновлением КПЛ
Алматинский «Кайрат» провел третий товарищеский матч перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт клуба.
Алматинский «Кайрат» провел третий товарищеский матч перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт клуба.
Подопечные Алексея Шпилевского во второй раз за три дня сыграли с «Таразом». 11 июня команды сыграли вничью 2:2.
На этот раз «Кайрат» добился минимальной победы — 1:0. Автором единственного гола стал Айбол Абикен.
«Кайрат» провел игру в следующем составе: Данил Устименко (В), Дино Миканович (Камо Оганесян 55`), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Гафуржан Суюмбаев (К) — Айбол Абикен, Яцек Гуральский, Небойша Косович (Еркебулан Тунгышбаев 76`), Конрад Вржещиньский — Абат Аймбетов, Артур Шушеначев (Гулжигит Алыкулов 76`).
Отметим, что «Кайрат» встречался с «Таразом» в первом туре КПЛ и победил со счетом 2:1 на своем поле.
5 июня «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» в товарищеском матче — 1:1. Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля.