Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Славия М
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Вильярреал
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Динамо Брс
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Фрайбург
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Айнтрахт Ф
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Вердер
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Неман
Смолевичи
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Алавес
20
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
20:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «забил» гол после смерти

Футболисты мексиканского клуба «Монтеррей» почтили память убитого одноклубника Александра Мартинеса. Видео появилось в Twitter Noticias de Oaxaca | TVBUS.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки во время церемонии прощания принесли гроб с Мартинесом на футбольное поле, дав ему возможность забить последний гол в жизни. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он рикошетом попал в ворота.

По информации Reuters, Мартинес был убит полицейскими, которые приняли его за преступника. Футболисту было 16 лет. Он являлся воспитанником «Монтеррея».

Во время загрузки произошла ошибка.
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери
Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам
Минус три чемпиона мира. Кого мы не увидим после рестарта РПЛ
Николич провел первую тренировку. Цель на сезон — ЛЧ
В «ПСЖ» подтвердили, что Тиагу Силва и Кавани покидают клуб
Шумахера ждет вторая операция за год. От чего его лечат?
Гол Холанда принес «Боруссии» победу
Футболисты ЦСКА проиграли «Арсеналу» в контрольном матче
«Наполи» и «Интер» играют в полуфинале Кубка Италии (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь