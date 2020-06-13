С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании
Полузащитник «Челси» Каллум
Полузащитник «Челси» Каллум
Об этом сообщил сам футболист.
19 мая в СМИ появилась информация, что футболист был задержан по подозрению в изнасиловании модели, имя которой не раскрывается. Позднее футболист был освобожден под залог.
«В то время, как в мире происходили значительные события, против меня, как вы, возможно, знаете, выдвинули серьезные обвинения, — написал англичанин в Twitter. — Я хранил молчание и помогал полиции на протяжении расследования, потому что я знал, что скоро мое имя будет очищено. После полного и тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать
19-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Челси» и забил три мяча при пяти голевых передачах.