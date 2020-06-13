«Сельта» проиграла «Вильярреалу» в чемпионате Испании. Смолов вышел на замену

Источник: РИА "Новости"

Российский нападающий Федор Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды, вышел на замену на 81-й минуте. Это седьмой матч форварда в составе команды из Виго, на его счету один гол — в ворота мадридского «Реала».

«Вильярреал» победил в Виго впервые с декабря 2017 года. «Сельта» с 26 очками в 28 матчах располагается на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, «Вильярреал» прервал серию из трех поражений и идет восьмым, набрав 41 очко. В следующем туре «Сельта» встретится 17 июня в гостях с «Вальядолидом», «Вильярреал» днем ранее примет «Мальорку».

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.