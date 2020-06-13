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20:37 (мск), источник: ТАСС

«Сельта» проиграла «Вильярреалу» в чемпионате Испании. Смолов вышел на замену

ТАСС, 13 июня. «Сельта» на своем поле уступила «Вильярреалу» со счетом 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный мяч в компенсированное время забил Ману Тригерос.

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Источник: РИА "Новости"

Российский нападающий Федор Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды, вышел на замену на 81-й минуте. Это седьмой матч форварда в составе команды из Виго, на его счету один гол — в ворота мадридского «Реала».

«Вильярреал» победил в Виго впервые с декабря 2017 года. «Сельта» с 26 очками в 28 матчах располагается на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, «Вильярреал» прервал серию из трех поражений и идет восьмым, набрав 41 очко. В следующем туре «Сельта» встретится 17 июня в гостях с «Вальядолидом», «Вильярреал» днем ранее примет «Мальорку».

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

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Сельта
0:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 2813.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияХавьер Кальеха
Голы
Ману Тригерос90+1′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Андрес Серхио Асенхо
4Нестор Араухо
2Перес Марио Гаспар
15Лукас Оласа
3Рауль Альбиоль
21Джейсон Мурильо
4Пау Торрес
14Филип Брадарич
18Альберто Морено
10Яго Аспас
19Андре-Франк Замбо
2Уго Мальо
84′
8Санти Касорла
58′
6Денис Суарес
9Карлос Бакка
12Рафинья
59′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
37′67′
11Пионе Систо
14Ману Тригерос
24Папе Шейх
40′45′
23Бордонадо Мойсес Гомес
81′
18Джозеф Айду
15Мануэль Морланес
7Хуан Эрнандес
45′
7Херард Морено
58′
5Окай Йокушлу
11Самуэль Чиквуэзе
22Санти Мина
81′
17Пако Алькасер
81′
9Федор Смолов
24Хавьер Онтиверос
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)15
0Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
5Фолы20
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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