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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «ПСЖ» подтвердили, что Тиагу Силва и Кавани покидают клуб

Защитник Тиагу Силва и форвард Эдинсон Кавани покидают «ПСЖ» по окончании сезона.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом заявил спортивный директор клуба Леонардо.

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«Тиагу Силва и Эдинсон Кавани покидают “ПСЖ” в конце сезона, это подтверждено», — приводит слова бразильца итальянский журналист Фабрицио Романо.

Контракты обоих игроков истекают 30 июня, после чего они станут свободными агентами.

35-летний Силва в сезоне-2019/20 провел 30 матчей за «ПСЖ» и забил один мяч при одной голевой передаче. 33-летнего Кавани 22 матча, семь голов и три ассиста.

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