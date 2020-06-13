В «ПСЖ» подтвердили, что Тиагу Силва и Кавани покидают клуб

«Тиагу Силва и Эдинсон Кавани покидают “ПСЖ” в конце сезона, это подтверждено», — приводит слова бразильца итальянский журналист Фабрицио Романо.

Контракты обоих игроков истекают 30 июня, после чего они станут свободными агентами.

35-летний Силва в сезоне-2019/20 провел 30 матчей за «ПСЖ» и забил один мяч при одной голевой передаче. 33-летнего Кавани 22 матча, семь голов и три ассиста.