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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лилль» объявил об уходе Гайтана

«Лилль» объявил, что полузащитник Николас Гайтан покидает клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Лилль» объявил, что полузащитник Николас Гайтан покидает клуб. Его контракт истекает 30 июня и не будет продлен. Сезон во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что клуб решил не активировать опцию продления контракта. 32-летний аргентинец перешел в «Лилль» в январе на правах свободного агента. До этого он выступал за «Чикаго Файр». До остановки сезоне он успел провести 4 матча в лиге 1.

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