«Лилль» объявил об уходе Гайтана
«Лилль» объявил, что полузащитник Николас Гайтан покидает клуб.
«Лилль» объявил, что полузащитник Николас Гайтан покидает клуб.
«Лилль» объявил, что полузащитник Николас Гайтан покидает клуб. Его контракт истекает 30 июня и не будет продлен. Сезон во Франции был завершен досрочно
Ранее сообщалось, что клуб решил не активировать опцию продления контракта. 32-летний аргентинец перешел в «Лилль» в январе на правах свободного агента. До этого он выступал за «Чикаго Файр». До остановки сезоне он успел провести 4 матча в лиге 1.