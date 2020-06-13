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13 июня, источник: ТАСС

«Бавария» без Левандовского обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» в чемпионате Германии

ТАСС, 13 июня. Мюнхенская «Бавария» победила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счетом 2:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2020

Счет на 26-й минуте открыл полузащитник «Баварии» Йозуа Зиркзе, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Яна Зоммера при выносе мяча. Второй гол хозяев забил Леон Горецка (86). На 37-й минуте защитник «Баварии» Бенжамен Павар срезал мяч в собственные ворота, он же сделал голевую передачу в случае с победным голом.

Из-за дисквалификации матч пропустил один из двух лучших бомбардиров «Боруссии» в текущем чемпионате Алассан Плеа (10 голов), получивший в прошлом туре красную карточку. Со стороны «Баварии» из-за перебора желтых карточек не смогли принять участие в матче лучший бомбардир Бундеслиги Роберт Левандовский (30 голов) и лучший ассистент чемпионата Томас Мюллер (20 голевых пасов).

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«Бавария» продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 17 матчей (16 побед, 1 ничья), последнее поражение баварцам нанесла «Боруссия» — в матче первого круга 7 декабря (1:2).

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 73 очками после 31 тура, за три тура до окончания чемпионата отрыв от идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» составляет 7 очков. Мёнхенгладбахская «Боруссия» занимает четвертое место с 56 очками. В следующем туре «Бавария» 16 июня сыграет с бременским «Вердером», в случае победы клуб досрочно обеспечит себе чемпионство. «Боруссия» в тот же день примет «Вольфсбург».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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