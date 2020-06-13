Тренер «Сельты» посетовал на пустые трибуны после поражения от «Вильярреала»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал о причинах поражения в матче 28-го тура ла лиги против «Вильярреала» (0:1).
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал о причинах поражения в матче 28-го тура ла лиги против «Вильярреала» (0:1).
«Вильярреал» был сильнее нас в первом тайме, — цитирует специалиста Marca. — Мы плохо вошли в игру. После тактических изменений и замен мы стали играть лучше, но нам не хватило опыта, мы не смогли предотвратить гол. Нам нужно во многом прибавить. С тех пор, как я здесь, мы ни разу не проигрывали на «Балаидосе». В первом тайме нам не хватало поддержки болельщиков, чтобы мы активизировались. Но с этим ничего нельзя поделать.
Единственный мяч забил Ману Тригерос. Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел на замену на 81-й минуте.
|Оскар Гарсия
|Хавьер Кальеха
|Ману Тригерос
|90+1′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|4
|Нестор Араухо
|2
|Перес Марио Гаспар
|15
|Лукас Оласа
|3
|Рауль Альбиоль
|21
|Джейсон Мурильо
|4
|Пау Торрес
|14
|Филип Брадарич
|18
|Альберто Морено
|10
|Яго Аспас
|19
|Андре-Франк Замбо
|2
|Уго Мальо
84′
|8
|Санти Касорла
58′
|6
|Денис Суарес
|9
|Карлос Бакка
|12
|Рафинья
59′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
37′67′
|11
|Пионе Систо
|14
|Ману Тригерос
|24
|Папе Шейх
40′45′
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
81′
|18
|Джозеф Айду
|15
|Мануэль Морланес
|7
|Хуан Эрнандес
45′
|7
|Херард Морено
58′
|5
|Окай Йокушлу
|11
|Самуэль Чиквуэзе
|22
|Санти Мина
81′
|17
|Пако Алькасер
81′
|9
|Федор Смолов
|24
|Хавьер Онтиверос
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|15
|0
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Валентин Писарро Гомес(Испания)