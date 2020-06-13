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13 июня, источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Сельты» посетовал на пустые трибуны после поражения от «Вильярреала»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал о причинах поражения в матче 28-го тура ла лиги против «Вильярреала» (0:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Вильярреал» был сильнее нас в первом тайме, — цитирует специалиста Marca. — Мы плохо вошли в игру. После тактических изменений и замен мы стали играть лучше, но нам не хватило опыта, мы не смогли предотвратить гол. Нам нужно во многом прибавить. С тех пор, как я здесь, мы ни разу не проигрывали на «Балаидосе». В первом тайме нам не хватало поддержки болельщиков, чтобы мы активизировались. Но с этим ничего нельзя поделать.

Единственный мяч забил Ману Тригерос. Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел на замену на 81-й минуте.

Сельта
0:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 2813.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияХавьер Кальеха
Голы
Ману Тригерос90+1′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Андрес Серхио Асенхо
4Нестор Араухо
2Перес Марио Гаспар
15Лукас Оласа
3Рауль Альбиоль
21Джейсон Мурильо
4Пау Торрес
14Филип Брадарич
18Альберто Морено
10Яго Аспас
19Андре-Франк Замбо
2Уго Мальо
84′
8Санти Касорла
58′
6Денис Суарес
9Карлос Бакка
12Рафинья
59′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
37′67′
11Пионе Систо
14Ману Тригерос
24Папе Шейх
40′45′
23Бордонадо Мойсес Гомес
81′
18Джозеф Айду
15Мануэль Морланес
7Хуан Эрнандес
45′
7Херард Морено
58′
5Окай Йокушлу
11Самуэль Чиквуэзе
22Санти Мина
81′
17Пако Алькасер
81′
9Федор Смолов
24Хавьер Онтиверос
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)15
0Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
5Фолы20
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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