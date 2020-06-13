Тренер «Сельты» посетовал на пустые трибуны после поражения от «Вильярреала»

«Вильярреал» был сильнее нас в первом тайме, — цитирует специалиста Marca. — Мы плохо вошли в игру. После тактических изменений и замен мы стали играть лучше, но нам не хватило опыта, мы не смогли предотвратить гол. Нам нужно во многом прибавить. С тех пор, как я здесь, мы ни разу не проигрывали на «Балаидосе». В первом тайме нам не хватало поддержки болельщиков, чтобы мы активизировались. Но с этим ничего нельзя поделать.