«Мальорка» — «Барселона»: Лионель Месси сыграет с первых минут
Тренерские штабы «Мальорки» и «Барселоны» назвали составы своих команд на матч 28-го тура испанской Примеры.
Тренерские штабы «Мальорки» и «Барселоны» назвали составы своих команд на матч 28-го тура испанской Примеры.
«Мальорка»: Рейна, Састре, Раильо, Вальент, Посо, Кубо, Севилья, Педраса, Родригес, Будимир, Эрнандес.
Запасные: Парера, Кампос, Гамес, Седлар, Фебас, Баба, Сенье, Чаваррия, Трайковски, Жуниор, Пратс, Салибюр.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Роберто, Альба, Араухо, де Йонг, Бускетс, Видаль, Брайтвайт, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Пенья, Семеду, Фирпо, Юмтити, Кольядо, Пуч, Ракитич, Артур, Мончи, Фати, Суарес.
Встреча состоится в