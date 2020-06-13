Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Это произошло после его гола в ворота «Интера» в ответном полуфинале Кубка Италии. Бельгиец сделал счет равным — 1:1.
Теперь у Мертенса 122 гола в 310 матчах в составе команды. Он обошел Марека Хамшика, имеющего в активе 121 мяч. На третьем месте легендарный аргентинец Диего Марадона, который забил 115 мячей за «Наполи».
33-летний футболист выступает за неаполитанский клуб с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Италии.