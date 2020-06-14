«Барселона» одержала разгромную победу в первом матче после паузы в чемпионате Испании

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Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (2-я минута), Мартин Брейтуэйт (37), Жорди Альба (80) и Лионель Месси (90+3). Брейтуэйт стал третьим датским игроком в истории «Барселоны», забившим за клуб в национальном чемпионате, после Микаэля Лаудрупа и Аллана Симонсена.

В начале второго тайма, несмотря на то что матч проходил при пустых трибунах, на поле выбежал болельщик в форме сборной Аргентины и сделал селфи с Месси. Затем его увели сотрудники безопасности.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав в 28 матчах 61 очко, «Мальорка» располагается на 18-м месте, находясь в зоне вылета с 25 очками.