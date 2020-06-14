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01:14 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» одержала разгромную победу в первом матче после паузы в чемпионате Испании

ТАСС, 14 июня. «Барселона» в гостях со счетом 4:0 обыграла «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (2-я минута), Мартин Брейтуэйт (37), Жорди Альба (80) и Лионель Месси (90+3). Брейтуэйт стал третьим датским игроком в истории «Барселоны», забившим за клуб в национальном чемпионате, после Микаэля Лаудрупа и Аллана Симонсена.

В начале второго тайма, несмотря на то что матч проходил при пустых трибунах, на поле выбежал болельщик в форме сборной Аргентины и сделал селфи с Месси. Затем его увели сотрудники безопасности.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав в 28 матчах 61 очко, «Мальорка» располагается на 18-м месте, находясь в зоне вылета с 25 очками.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

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0:4
Первый тайм: 0:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2813.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Iberostar Stadium
Главные тренеры
Висенте МореноКике Сетьен
Голы
Артуро Видаль(Жорди Альба)2′
Мартин Брэйтуэйт(Лионель Месси)37′
Жорди Альба(Лионель Месси)79′
Лионель Месси(Луис Суарес)90+3′
Составы команд
1Мануэль Родригес Рейна
1Марк-Андре тер Штеген
21Антонио Райльо
3Жерар Пике
24Мартин Вальент
18Жорди Альба
73′
7Алехандро Посо
33Рональд Араухо
14Дани Родригес
86′
10Лионель Месси
26Такэфуса Кубо
19Мартин Брэйтуэйт
2Хоан Састре
45′
5Серхио Бускетс
71′
15Фран Гамес
2Нелсон Семеду
6Марк Педраса
57′
20Сержи Роберто
71′
12Иддрису Баба
8Артур
8Сальва Севилья
84′
21Френки де Йонг
84′
16Яннис Салибюр
24Хуниор Фирпо
22Анте Будимир
85′
22Артуро Видаль
42′45′
9Абдон Пратс
4Иван Ракитич
29Кучо Эрнандес
45′
17Антуан Гризманн
57′
11Лаго Джуниор
9Луис Суарес
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
17Фолы5
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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