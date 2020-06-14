«Барселона» одержала разгромную победу в первом матче после паузы в чемпионате Испании
ТАСС, 14 июня. «Барселона» в гостях со счетом 4:0 обыграла «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 14 июня. «Барселона» в гостях со счетом 4:0 обыграла «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (2-я минута), Мартин Брейтуэйт (37), Жорди Альба (80) и Лионель Месси (90+3). Брейтуэйт стал третьим датским игроком в истории «Барселоны», забившим за клуб в национальном чемпионате, после Микаэля Лаудрупа и Аллана Симонсена.
В начале второго тайма, несмотря на то что матч проходил при пустых трибунах, на поле выбежал болельщик в форме сборной Аргентины и сделал селфи с Месси. Затем его увели сотрудники безопасности.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав в 28 матчах 61 очко, «Мальорка» располагается на 18-м месте, находясь в зоне вылета с 25 очками.
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.
|Висенте Морено
|Кике Сетьен
|Артуро Видаль(Жорди Альба)
|2′
|Мартин Брэйтуэйт(Лионель Месси)
|37′
|Жорди Альба(Лионель Месси)
|79′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|90+3′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|21
|Антонио Райльо
|3
|Жерар Пике
|24
|Мартин Вальент
|18
|Жорди Альба
73′
|7
|Алехандро Посо
|33
|Рональд Араухо
|14
|Дани Родригес
86′
|10
|Лионель Месси
|26
|Такэфуса Кубо
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|2
|Хоан Састре
45′
|5
|Серхио Бускетс
71′
|15
|Фран Гамес
|2
|Нелсон Семеду
|6
|Марк Педраса
57′
|20
|Сержи Роберто
71′
|12
|Иддрису Баба
|8
|Артур
|8
|Сальва Севилья
84′
|21
|Френки де Йонг
84′
|16
|Яннис Салибюр
|24
|Хуниор Фирпо
|22
|Анте Будимир
85′
|22
|Артуро Видаль
42′45′
|9
|Абдон Пратс
|4
|Иван Ракитич
|29
|Кучо Эрнандес
45′
|17
|Антуан Гризманн
57′
|11
|Лаго Джуниор
|9
|Луис Суарес
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)