Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне»
Бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне».
Бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне».
Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, 35-летний защитник может заключить трудовое соглашение с мерсисайдским клубом по окончании нынешнего контракта с «ПСЖ», который истекает 30 июня.
Отметим, что решающим фактором в переговорах может стать интерес главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти, знакомого с Силвой по совместной работе в Париже.