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12:38 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ примет «Шахтер» в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершится программа 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В центральном поединке дня лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. В прошлом туре борисовчане сыграли вничью в гостях у «Витебска» (2:2), солигорская команда у себя дома победила минский «Энергетик-БГУ» (1:0).

Также сегодня брестский «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».

Результаты остальных матчей 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Славия» — 1:0.

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Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 3 (12).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).

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