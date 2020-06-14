Ибрагимович может оказаться в «Хаммарбю»
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нападающий Златан Ибрагимович покинет итальянский футбольный клуб «Милан» и может перейти в шведский «Хаммарбю», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нападающий Златан Ибрагимович покинет итальянский футбольный клуб «Милан» и может перейти в шведский «Хаммарбю», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Как отмечает издание, отношения между игроком и клубом «уже не те, что были зимой», когда он вернулся в «Милан». В результате шансы на то, что швед продлит свой контракт по окончании сезона все меньше.
Ибрагимович может продолжить карьеру в «Хаммарбю», совладельцем которого является и в составе которого он тренировался во время паузы
Ранее сообщалось, что руководство «Милана» хочет перенести на более поздний срок переговоры о контракте с Ибрагимовичем.
«Милан» объявил о переходе Ибрагимовича в конце декабря прошлого года. В 10 матчах за клуб футболист забил четыре гола. В настоящее время Ибрагимович восстанавливается от травмы голени и надеется вернуться на поле 22 июня.