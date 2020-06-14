Ибрагимович может оказаться в «Хаммарбю»

Источник: AP 2020

Как отмечает издание, отношения между игроком и клубом «уже не те, что были зимой», когда он вернулся в «Милан». В результате шансы на то, что швед продлит свой контракт по окончании сезона все меньше.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ибрагимович может продолжить карьеру в «Хаммарбю», совладельцем которого является и в составе которого он тренировался во время паузы из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» хочет перенести на более поздний срок переговоры о контракте с Ибрагимовичем.