«Тобол» разгромил «Шахтер» перед возобновлением чемпионата Казахстана

Игра в закрытом режиме прошла в Алматы, где обе команды проводят сборы, и завершилась со счетом 3:0. Победу «Тоболу» принесли автогол «Шахтера» и мячи ивуарийского форварда Сенина Себаи и армянского защитника Армана Оганесяна.