«Тобол» разгромил «Шахтер» перед возобновлением чемпионата Казахстана
Футболисты «Тобола» разгромили карагандинский «Шахтер» в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата Казахстана, сообщает
Футболисты «Тобола» разгромили карагандинский «Шахтер» в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата Казахстана, сообщает
Игра в закрытом режиме прошла в Алматы, где обе команды проводят сборы, и завершилась со счетом 3:0. Победу «Тоболу» принесли автогол «Шахтера» и мячи ивуарийского форварда Сенина Себаи и армянского защитника Армана Оганесяна.
В других матчах перед возобновлением чемпионата «Ордабасы» обыграл «Кайсар» — 2:1, «Астана» разгромила СДЮСШОР № 8 — 5:2, а «Кайрат» победил «Тараз» со счетом 1:0 после ничьей 2:2 в первой встрече.