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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанат выбежал на поле в проходящем без зрителей матче «Барселоны» и объяснился

Фанат, выбежавший на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной», объяснил, как ему это удалось. Его слова приводит AS.

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Источник: AP 2020

Болельщик в форме сборной Аргентины выбежал на поле во время второго тайма и сфотографировался с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. После этого стюарды вывели его со стадиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина рассказал о случившемся, заявив, что давно планировал этот поступок. «Хотел сделать селфи с Месси. Оно получилось, но полицейский заставил удалить. Теперь получу штраф», — заявил он. Нарушитель добавил, что перелез через двухметровый забор, спрыгнул с лестницы и побежал на поле.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 4:0. Чемпионат Испании, который был прерван из-за коронавируса, был возобновлен матчами 28-го тура. При этом все встречи проходят без зрителей.

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Мальорка
0:4
Первый тайм: 0:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2813.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Iberostar Stadium
Главные тренеры
Висенте МореноКике Сетьен
Голы
Артуро Видаль(Жорди Альба)2′
Мартин Брэйтуэйт(Лионель Месси)37′
Жорди Альба(Лионель Месси)79′
Лионель Месси(Луис Суарес)90+3′
Составы команд
1Мануэль Родригес Рейна
1Марк-Андре тер Штеген
21Антонио Райльо
3Жерар Пике
24Мартин Вальент
18Жорди Альба
73′
7Алехандро Посо
33Рональд Араухо
14Дани Родригес
86′
10Лионель Месси
26Такэфуса Кубо
19Мартин Брэйтуэйт
2Хоан Састре
45′
5Серхио Бускетс
71′
15Фран Гамес
2Нелсон Семеду
6Марк Педраса
57′
20Сержи Роберто
71′
12Иддрису Баба
8Артур
8Сальва Севилья
84′
21Френки де Йонг
84′
16Яннис Салибюр
24Хуниор Фирпо
22Анте Будимир
85′
22Артуро Видаль
42′45′
9Абдон Пратс
4Иван Ракитич
29Кучо Эрнандес
45′
17Антуан Гризманн
57′
11Лаго Джуниор
9Луис Суарес
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
17Фолы5
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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