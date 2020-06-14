Фанат выбежал на поле в проходящем без зрителей матче «Барселоны» и объяснился

Источник: AP 2020

Болельщик в форме сборной Аргентины выбежал на поле во время второго тайма и сфотографировался с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. После этого стюарды вывели его со стадиона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина рассказал о случившемся, заявив, что давно планировал этот поступок. «Хотел сделать селфи с Месси. Оно получилось, но полицейский заставил удалить. Теперь получу штраф», — заявил он. Нарушитель добавил, что перелез через двухметровый забор, спрыгнул с лестницы и побежал на поле.