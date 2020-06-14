Фанат выбежал на поле в проходящем без зрителей матче «Барселоны» и объяснился
Фанат, выбежавший на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной», объяснил, как ему это удалось. Его слова приводит AS.
Фанат, выбежавший на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной», объяснил, как ему это удалось. Его слова приводит AS.
Болельщик в форме сборной Аргентины выбежал на поле во время второго тайма и сфотографировался с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. После этого стюарды вывели его со стадиона.
Мужчина рассказал о случившемся, заявив, что давно планировал этот поступок. «Хотел сделать селфи с Месси. Оно получилось, но полицейский заставил удалить. Теперь получу штраф», — заявил он. Нарушитель добавил, что перелез через двухметровый забор, спрыгнул с лестницы и побежал на поле.
Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 4:0. Чемпионат Испании, который был прерван
|Висенте Морено
|Кике Сетьен
|Артуро Видаль(Жорди Альба)
|2′
|Мартин Брэйтуэйт(Лионель Месси)
|37′
|Жорди Альба(Лионель Месси)
|79′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|90+3′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|21
|Антонио Райльо
|3
|Жерар Пике
|24
|Мартин Вальент
|18
|Жорди Альба
73′
|7
|Алехандро Посо
|33
|Рональд Араухо
|14
|Дани Родригес
86′
|10
|Лионель Месси
|26
|Такэфуса Кубо
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|2
|Хоан Састре
45′
|5
|Серхио Бускетс
71′
|15
|Фран Гамес
|2
|Нелсон Семеду
|6
|Марк Педраса
57′
|20
|Сержи Роберто
71′
|12
|Иддрису Баба
|8
|Артур
|8
|Сальва Севилья
84′
|21
|Френки де Йонг
84′
|16
|Яннис Салибюр
|24
|Хуниор Фирпо
|22
|Анте Будимир
85′
|22
|Артуро Видаль
42′45′
|9
|Абдон Пратс
|4
|Иван Ракитич
|29
|Кучо Эрнандес
45′
|17
|Антуан Гризманн
57′
|11
|Лаго Джуниор
|9
|Луис Суарес
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)