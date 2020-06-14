Стало известно о первой тренерской отставке в чемпионате Казахстана по футболу

По его данным, об отставке карагандинцы объявят завтра, 14 июня.

Новым тренером будет назначен казахстанский специалист.

63-летний Грозный возглавил «Шахтер» 30 декабря. Под его руководством карагандинцы провели два матча в чемпионате, проиграв «Тоболу» (1:3) и победив «Кайрат» (1:0).

Для Грозный «Шахтер» стал третьим казахстанским клубом в карьере. В 2011 и 2012 годах он тренировал «Тобол», а в сезоне-2017 возглавлял «Иртыш».