Потасовка между молодыми казахстанцами и легионерами на поле остановила футбольный матч

На 30-й минуте при счете 1:1 случилась потасовка между молодыми казахстанскими футболистами и легионерами.

Тренерский штаб решил не доигрывать матч, а провести двухсторонку между главной командой.

На прошлой неделе «Каспий» также встречался с молодежной командой и победил со счетом 3:0. На старте КПЛ актаусцы проиграли «Астане» (2:3) и «Жетысу» (0:2).

Чемпионат Казахстана по футболу приостановлен с 16 марта и возобновится 1 июля. Из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок отложен старт второй лиги, в которой выступает «Каспий М».