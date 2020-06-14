Потасовка между молодыми казахстанцами и легионерами на поле остановила футбольный матч
Товарищеский матч актауского «Каспия» с дублирующей командой «Каспий М» не доигран
Товарищеский матч актауского «Каспия» с дублирующей командой «Каспий М» не доигран
На 30-й минуте при счете 1:1 случилась потасовка между молодыми казахстанскими футболистами и легионерами.
Тренерский штаб решил не доигрывать матч, а провести двухсторонку между главной командой.
На прошлой неделе «Каспий» также встречался с молодежной командой и победил со счетом 3:0. На старте КПЛ актаусцы проиграли «Астане» (2:3) и «Жетысу» (0:2).
Чемпионат Казахстана по футболу приостановлен с 16 марта и возобновится 1 июля.
В других матчах перед возобновлением чемпионата «Тобол» разгромил «Шахтер» — 3:0, «Ордабасы» обыграл «Кайсар» — 2:1, «Астана» разгромила СДЮСШОР № 8 — 5:2, а «Кайрат» победил «Тараз» со счетом 1:0 после ничьей 2:2 в первой встрече.