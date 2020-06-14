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15:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Шпагат невесты Роналду поразил фанатов

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию во время тренировки и поразила пользователей сети.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Родригес попозировала в обтягивающих лосинах. При этом она выполняла шпагат. Пользователи оценили растяжку модели и посчитали, что она находится в идеальной форме. «Кришу повезло с такой красавицей!» «Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий», — писали фанаты.

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12 июня Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с Роналду. Она отметила потрясающую работоспособность форварда и добавила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

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