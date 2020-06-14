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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана и «Кайрата» может стать главным тренером клуба КПЛ

Главный тренер «Жетысу Б» из первой лиги Константин Горовенко может возглавить «Шахтер», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Карагандинский клуб завтра, 15 июня, может объявить об отставке украинца Вячеслава Грозного, который возглавляет команду с 30 декабря.

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«Горовенко хорошо образован, прошел все ступени в “Кайрате”. Я знаю, что когда он получал лицензию категории PRO, то показал второй результат по набранным баллам. Первым был Александр Шатских. На уровне КПЛ самостоятельного опыта работы у него пока нет, но в первой лиге довольно хорошие результаты. Умеет работать с молодежью», — отметил Кожахмет.

43-летний Горовенко в качестве футболиста провел шесть матчей за сборную Казахстана с 2000 по 2001 год и забил три гола. В игровой карьере защитника были «Кайрат», «Жетысу», «Женис», «Алма-Ата», «Мегаспорт» и российский «Спартак-Нальчик-2».

Тренерскую карьеру Горовенко начал в штабе «Сункара». Затем он работал в академии «Кайрата» и главной команда алматинцев, где был ассистентом словака Владимира Вайсса, россиянина Александра Бородюка и грузина Кахабера Цхададзе. Самостоятельно до «Жетысу Б» он возглавлял «Кайрат-Жастар», выступавший в первой лиге.

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