Экс-футболист сборной Казахстана и «Кайрата» может стать главным тренером клуба КПЛ

Карагандинский клуб завтра, 15 июня, может объявить об отставке украинца Вячеслава Грозного, который возглавляет команду с 30 декабря.

Читайте также Стало известно о первой тренерской отставке в чемпионате Казахстана по футболу

«Горовенко хорошо образован, прошел все ступени в “Кайрате”. Я знаю, что когда он получал лицензию категории PRO, то показал второй результат по набранным баллам. Первым был Александр Шатских. На уровне КПЛ самостоятельного опыта работы у него пока нет, но в первой лиге довольно хорошие результаты. Умеет работать с молодежью», — отметил Кожахмет.

43-летний Горовенко в качестве футболиста провел шесть матчей за сборную Казахстана с 2000 по 2001 год и забил три гола. В игровой карьере защитника были «Кайрат», «Жетысу», «Женис», «Алма-Ата», «Мегаспорт» и российский «Спартак-Нальчик-2».