Игроки «Болоньи» согласились на сокращение зарплат из-за пандемии
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Футболисты, тренеры и сотрудники «Болоньи» согласились на сокращение зарплат
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Футболисты, тренеры и сотрудники «Болоньи» согласились на сокращение зарплат
Как отмечается, тренеры и игроки «Болоньи» отказались от выплаты месячной зарплаты, чтобы помочь команде справиться с финансовыми трудностями. На такой же шаг пошли члены высшего руководства клуба.
Чемпионат Италии, прерванный