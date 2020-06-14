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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки «Болоньи» согласились на сокращение зарплат из-за пандемии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Футболисты, тренеры и сотрудники «Болоньи» согласились на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте итальянского клуба.

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Источник: AP 2020

Как отмечается, тренеры и игроки «Болоньи» отказались от выплаты месячной зарплаты, чтобы помочь команде справиться с финансовыми трудностями. На такой же шаг пошли члены высшего руководства клуба.

Чемпионат Италии, прерванный из-за коронавируса в марте, возобновится 20 июня.

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