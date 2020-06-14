«Атлетико» установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном чемпионате Испании

«Атлетико» в последних восьми матчах на стадионе «Сан-Мамес» одержал пять побед, дважды сыграл вничью, и один раз уступил — в предыдущем матче. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч чемпионата (две победы, четыре ничьи), последний раз команда проиграла 1 февраля — в мадридском дерби против «Реала» (0:1), при этом на счету «Атлетико» 13 ничьих в чемпионате, это клубный рекорд (за 10 туров до окончания первенства).