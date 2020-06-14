«Атлетико» установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном чемпионате Испании
ТАСС, 14 июня. «Атлетик» из Бильбао сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1 на своем поле в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 14 июня. «Атлетик» из Бильбао сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1 на своем поле в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев отличился Икер Муньяин (37-я минута). У «Атлетико» мяч забил Диего Коста (39). Свой гол Коста посвятил футболистке женской команды «Атлетико» Вирхинии Торресилье, которая в мае перенесла операцию по удалению опухоли мозга.
«Атлетико» в последних восьми матчах на стадионе «Сан-Мамес» одержал пять побед, дважды сыграл вничью, и один раз уступил — в предыдущем матче. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч чемпионата (две победы, четыре ничьи), последний раз команда проиграла 1 февраля — в мадридском дерби против «Реала» (0:1), при этом на счету «Атлетико» 13 ничьих в чемпионате, это клубный рекорд (за 10 туров до окончания первенства).
«Атлетико» с 46 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы, «Атлетик» с 38 очками в активе идет 10-м.
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.
|Гаиска Гаритано
|Диего Симеоне
|Гоньи Икер Муниаин
|37′
|Диегу Коста(Коке)
|39′
|1
|Унаи Симон
|13
|Ян Облак
|4
|Иньиго Мартинес
84′
|2
|Хосе Хименес
|5
|Йерай Альварес
|12
|Ренан Лоди
|21
|Андер Капа
|15
|Стефан Савич
|14
|Дани Гарсия
|5
|Томас Партей
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|8
|Ньигес Сауль
|17
|Юри Берчиче
83′
|23
|Киран Триппьер
63′
|3
|Унаи Нуньес
|4
|Сантьяго Ариас
|8
|Унаи Лопес
63′
|6
|Коке
78′
|16
|Микель Весга
|16
|Эктор Эррера
|9
|Иньяки Уильямс
45+1′90′
|14
|Маркос Льоренте
68′
|23
|Кенан Кодро
|10
|Анхель Корреа
|10
|Гоньи Икер Муниаин
6′83′
|19
|Диегу Коста
63′
|18
|Оскар Де Маркос
|9
|Альваро Мората
|11
|Иньиго Кордоба
63′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
63′
|34
|Ойян Сансет
|11
|Тома Лемар
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)