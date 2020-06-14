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17:40 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном чемпионате Испании

ТАСС, 14 июня. «Атлетик» из Бильбао сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1 на своем поле в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев отличился Икер Муньяин (37-я минута). У «Атлетико» мяч забил Диего Коста (39). Свой гол Коста посвятил футболистке женской команды «Атлетико» Вирхинии Торресилье, которая в мае перенесла операцию по удалению опухоли мозга.

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«Атлетико» в последних восьми матчах на стадионе «Сан-Мамес» одержал пять побед, дважды сыграл вничью, и один раз уступил — в предыдущем матче. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч чемпионата (две победы, четыре ничьи), последний раз команда проиграла 1 февраля — в мадридском дерби против «Реала» (0:1), при этом на счету «Атлетико» 13 ничьих в чемпионате, это клубный рекорд (за 10 туров до окончания первенства).

«Атлетико» с 46 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы, «Атлетик» с 38 очками в активе идет 10-м.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

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Атлетик
1:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 2814.06.2020, 15:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоДиего Симеоне
Голы
Гоньи Икер Муниаин37′
Диегу Коста(Коке)39′
Составы команд
1Унаи Симон
13Ян Облак
4Иньиго Мартинес
84′
2Хосе Хименес
5Йерай Альварес
12Ренан Лоди
21Андер Капа
15Стефан Савич
14Дани Гарсия
5Томас Партей
22Эскудеро Рауль Гарсия
8Ньигес Сауль
17Юри Берчиче
83′
23Киран Триппьер
63′
3Унаи Нуньес
4Сантьяго Ариас
8Унаи Лопес
63′
6Коке
78′
16Микель Весга
16Эктор Эррера
9Иньяки Уильямс
45+1′90′
14Маркос Льоренте
68′
23Кенан Кодро
10Анхель Корреа
10Гоньи Икер Муниаин
6′83′
19Диегу Коста
63′
18Оскар Де Маркос
9Альваро Мората
11Иньиго Кордоба
63′
21Янник Феррейра-Карраско
63′
34Ойян Сансет
11Тома Лемар
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)9
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
10Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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