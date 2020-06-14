Футболистки «Минска» разгромили «Неман» в женском чемпионате Беларуси

Уже после первого тайма минчанки выигрывали 3:0, а во второй половине отличились еще дважды.

В другом сегодняшнем поединке столичная «Зорка-БДУ» победила в Минске могилевский «Днепр» — 2:0.

Лидеры первенства футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали свою шестую викторию подряд, не оставив шансов на успех гостям из «Бобруйчанки» — 7:0.

Воспитанницы Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) у себя дома уступили юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 0:2.

Турнирное положение после шести туров: «Динамо-БГУФК» — 18 очков, «Минск» и «Неман» — по 15, «Зорка-БДУ» — 9, Беларусь (U-19) — 6, «Бобруйчанка» и «Днепр» — по 4, БОЦОР — 0.