Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Байер
Футбол. Зарубежный
перерыв
Рух
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
20:00
БАТЭ
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Энергетик-БГУ
Белшина
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» разгромили «Неман» в женском чемпионате Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» разгромили гродненский «Неман» со счетом 5:0 в последнем матче шестого тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Уже после первого тайма минчанки выигрывали 3:0, а во второй половине отличились еще дважды.

В другом сегодняшнем поединке столичная «Зорка-БДУ» победила в Минске могилевский «Днепр» — 2:0.

Лидеры первенства футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали свою шестую викторию подряд, не оставив шансов на успех гостям из «Бобруйчанки» — 7:0.

Воспитанницы Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) у себя дома уступили юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 0:2.

Турнирное положение после шести туров: «Динамо-БГУФК» — 18 очков, «Минск» и «Неман» — по 15, «Зорка-БДУ» — 9, Беларусь (U-19) — 6, «Бобруйчанка» и «Днепр» — по 4, БОЦОР — 0.

Матчи следующего тура пройдут 19—20 июня.

Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Рыбак поборолся с голодной акулой за улов, но проиграл - видео
«Локомотив» одержал победу в первом матче при Марко Николиче
Андрей Аршавин начнет работу в «Зените» с 1 августа
Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
Главная соперница группы Тутберидзе перешла к тренеру Медведевой
«Атлетико» установил клубный рекорд в чемпионате Испании
Тарасов: Идет подкуп избирателей с целью смещения Драчева
Плющенко рассказал о незамеченных ранее способностях Трусовой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь