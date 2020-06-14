«Белшина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу, обыграв «Энергетик-БГУ»

В первом из них столичный «Энергетик-БГУ» уступил на своем поле бобруйской «Белшине» со счетом 0:1. В первом тайме счет не был открыт, а сразу после перерыва Леонид Ковель вывел бобруйчан вперед. Этот гол стал единственным. Для «Белшины» это первая победа в матчах нынешнего чемпионата.