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18:21 (мск), источник: БЕЛТА

«Белшина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу, обыграв «Энергетик-БГУ»

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них столичный «Энергетик-БГУ» уступил на своем поле бобруйской «Белшине» со счетом 0:1. В первом тайме счет не был открыт, а сразу после перерыва Леонид Ковель вывел бобруйчан вперед. Этот гол стал единственным. Для «Белшины» это первая победа в матчах нынешнего чемпионата.

Также сегодня лидер чемпионата БАТЭ на поле «Борисов-Арены» встретится с солигорским «Шахтером», занимающим вторую позицию. В Бресте футболисты «Руха» сыграют с «Витебском».

Результаты остальных матчей 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Славия» — 1:0.

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 6. (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).

Энергетик-БГУ
0:1
Первый тайм: 0:0
Белшина
Футбол, Беларусь, 13-й тур14.06.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Владимир БелявскийЭдуард Градобоев
Голы
Леонид Ковель47′
Составы команд
1Артур Лесько
13Алексей Харитонович
4Артем Шкурдюк
18′
4Владислав Соланович
50′
9Евгений Юдчиц
15Данила Нечаев
15Александр Свирепа
32Владислав Ясюкевич
2Алексей Носко
99Максим Грек
10Жереми Мавату
18Роман Салимов
22Дэвид Тве
77′
25Михаил Башилов
87′
7Джасурбер Яхшибоев
58′
9Леонид Ковель
5Даниил Мирошников
46′
8Сергей Глебко
89′
23Василий Совпель
5Константин Кучинский
11Шахбоз Умаров
46′
29Дмитрий Рекиш
58′68′
3Жуниор Атеменг
28Родригес Феррейра Нивалду
27Дмитрий Гирс
60′
97Кирилл Маляров
84′
18Айк Мусаханян
7Андрей Бежонов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Доля(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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