«Белшина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу, обыграв «Энергетик-БГУ»
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них столичный «Энергетик-БГУ» уступил на своем поле бобруйской «Белшине» со счетом 0:1. В первом тайме счет не был открыт, а сразу после перерыва Леонид Ковель вывел бобруйчан вперед. Этот гол стал единственным. Для «Белшины» это первая победа в матчах нынешнего чемпионата.
Также сегодня лидер чемпионата БАТЭ на поле «Борисов-Арены» встретится с солигорским «Шахтером», занимающим вторую позицию. В Бресте футболисты «Руха» сыграют с «Витебском».
Результаты остальных матчей 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Славия» — 1:0.
Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 6. (13).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).
|Владимир Белявский
|Эдуард Градобоев
|Леонид Ковель
|47′
|1
|Артур Лесько
|13
|Алексей Харитонович
|4
|Артем Шкурдюк
18′
|4
|Владислав Соланович
50′
|9
|Евгений Юдчиц
|15
|Данила Нечаев
|15
|Александр Свирепа
|32
|Владислав Ясюкевич
|2
|Алексей Носко
|99
|Максим Грек
|10
|Жереми Мавату
|18
|Роман Салимов
|22
|Дэвид Тве
77′
|25
|Михаил Башилов
87′
|7
|Джасурбер Яхшибоев
58′
|9
|Леонид Ковель
|5
|Даниил Мирошников
46′
|8
|Сергей Глебко
89′
|23
|Василий Совпель
|5
|Константин Кучинский
|11
|Шахбоз Умаров
46′
|29
|Дмитрий Рекиш
58′68′
|3
|Жуниор Атеменг
|28
|Родригес Феррейра Нивалду
|27
|Дмитрий Гирс
60′
|97
|Кирилл Маляров
84′
|18
|Айк Мусаханян
|7
|Андрей Бежонов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дмитрий Доля(Беларусь)