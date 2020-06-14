Футболисты «Витебска» обыграли «Рух» в матче чемпионата Беларуси

Футболисты «Витебска» после пяти ничьих подряд сумели добиться победы, обыграв на выезде брестский «Рух» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил молдавский легионер витебчан Ион Николаеску, отличившийся на десятой минуте игры.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).