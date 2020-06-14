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20:57 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» обыграли «Рух» в матче чемпионата Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Футболисты «Витебска» после пяти ничьих подряд сумели добиться победы, обыграв на выезде брестский «Рух» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил молдавский легионер витебчан Ион Николаеску, отличившийся на десятой минуте игры.

Результаты остальных матчей 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:1.

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).

Рух
0:1
Первый тайм: 0:1
Витебск
Футбол, Беларусь, 13-й тур14.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ОСК Брестский
Главные тренеры
Александр СедневСергей Ясинский
Голы
Йон Николаэску10′
Составы команд
16Роман Степанов
34Артем Сороко
24Виталий Гайдучик
77′
4Артем Скитов
26Сергей Тихоновский
6Жулиу Сезар
89′
50Алексей Ковтун
61′65′
17Даниил Чалов
59Илья Колпачук
19Павел Назаренко
14Владислав Васильев
25Олег Карамушка
19Денис Гречихо
81′
7Максим Каленчук
77Абдулайе Диалло
20Сергей Волков
35′
10Павел Седько
24′46′
11Антон Матвеенко
80′
15Егор Богомольский
9Руслан Теверов
13Александр Мигунов
85′
21Артем Гуренко
59′
29Ярослав Орешкевич
14Александр Ксенофонтов
20Артем Концевой
76′
98Йон Николаэску
86′
7Олег Никифоренко
23Илья Васильев
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
8Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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