Футболисты «Витебска» обыграли «Рух» в матче чемпионата Беларуси
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты «Витебска» после пяти ничьих подряд сумели добиться победы, обыграв на выезде брестский «Рух» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил молдавский легионер витебчан Ион Николаеску, отличившийся на десятой минуте игры.
Результаты остальных матчей 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:1.
Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 6 (13).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).
|Александр Седнев
|Сергей Ясинский
|Йон Николаэску
|10′
|16
|Роман Степанов
|34
|Артем Сороко
|24
|Виталий Гайдучик
77′
|4
|Артем Скитов
|26
|Сергей Тихоновский
|6
|Жулиу Сезар
89′
|50
|Алексей Ковтун
61′65′
|17
|Даниил Чалов
|59
|Илья Колпачук
|19
|Павел Назаренко
|14
|Владислав Васильев
|25
|Олег Карамушка
|19
|Денис Гречихо
81′
|7
|Максим Каленчук
|77
|Абдулайе Диалло
|20
|Сергей Волков
35′
|10
|Павел Седько
24′46′
|11
|Антон Матвеенко
80′
|15
|Егор Богомольский
|9
|Руслан Теверов
|13
|Александр Мигунов
85′
|21
|Артем Гуренко
59′
|29
|Ярослав Орешкевич
|14
|Александр Ксенофонтов
|20
|Артем Концевой
76′
|98
|Йон Николаэску
86′
|7
|Олег Никифоренко
|23
|Илья Васильев
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)