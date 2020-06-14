Дмитрий Черышев: Матчам чемпионата Испании по футболу не хватает присутствия болельщиков

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, «Севилья» обыграла «Бетис» со счетом 2:0. На следующий день «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте» со счетом 1:1. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса.

«Севильское дерби для меня стало разочарованием, обычно болельщики перед матчем поют гимн команды плюс там всегда была большая интрига, — отметил Черышев. — А сегодня из-за пандемии это выглядело так — одна команда хорошо играет, другая плохо, поскольку к доигровке чемпионата они подошли в совершенно разном физическом состоянии. “Севилья” была куда мобильнее, она больше и лучше играла, создавала много моментов, а “Бетис” выглядела беззубо, не считая одного момента игрой головой. Еще меня разочаровало, что в первой игре не было достаточного звукового сопровождения, как в последующих матчах».

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«Валенсийское дерби выглядело иначе — обе команды подошли в хорошей форме, и мне очень понравилась игра с большой интригой. Болельщиков не было, а ведь прежде всего они ведут свои команды вперед, — подчеркнул Черышев. — И все-таки и “Валенсия”, и “Леванте” проводили очень хорошие атаки, хорошо играли позиционно, пусть немного и не хватило в завершающей стадии, но это вопрос игровой практики, которая придет со временем».

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Черышев отметил, что не почувствовал неуверенности ни в игре «Валенсии», ни в игре «Леванте»: «Практически все тренировались в домашних условиях, и неуверенности я не почувствовал — дерби есть дерби, каждый в нем решает свои задачи — “Леванте” нужно закрепиться в чемпионате, “Валенсия” решает задачу попадания в Лигу чемпионов или Лигу Европы. У каждой команды свои задачи. То же самое и у других команд, поэтому каждый матч сейчас будет самым важным».