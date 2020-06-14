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21:36 (мск), источник: ТАСС

«Шальке» и «Байер» сыграли вничью в чемпионате Германии

ТАСС, 14 июня. «Шальке» в Гельзенкирхене сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AFP 2020

У хозяев отличился с пенальти Даниэль Калиджури (51-я минута). На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Шальке» Хуан Миранда.

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«Шальке» не может выиграть в чемпионате на протяжении 13 матчей, команда занимает девятую строчку таблицы, в активе команды 39 очков. «Байер» с 57 очками идет четвертым.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Шальке-04
1:1
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Германия, Тур 3114.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Veltins-Arena
Главные тренеры
Дэвид ВагнерПетер Бос
Голы
Даниэль Калиджури51′
Хуан Миранда81′
Составы команд
35Александр Нюбель
1Лукас Храдецки
3Хуан Миранда
35′
5Свен Бендер
4Озан Кабак
9′
12Эдмонд Тапсоба
20Джонджо Кенни
18Насименту Боргес Венделл
24Бастиан Очипка
23Митчелл Вайзер
2Уэстон Маккенни
61′
13Лукас Аларио
59′
28Алессандро Шепф
19Мусса Диаби
16Нассим Бужеллаб
88′
10Керем Демирбай
75′
37Мюнир-Левент Мерджан
7Паулу Энрике Паулинью
18Даниэль Калиджури
60′89′
11Надим Амири
70′
43Йонас Хофман
22Дэйли Синкгравен
40Джан Боздоган
69′
20Чарльз Арангис
85′
31Тимо Беккер
15Юлиан Баумгартлингер
15Ахмед Кутуджу
73′
29Кай Хаверц
70′
11Михаэль Грегорич
31Кевин Фолланд
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)15
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
14Фолы7
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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