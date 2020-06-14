«Шальке» и «Байер» сыграли вничью в чемпионате Германии
ТАСС, 14 июня. «Шальке» в Гельзенкирхене сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 14 июня. «Шальке» в Гельзенкирхене сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
У хозяев отличился с пенальти Даниэль Калиджури (51-я минута). На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Шальке» Хуан Миранда.
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Дэвид Вагнер
|Петер Бос
|Даниэль Калиджури
|51′
|Хуан Миранда
|81′
|35
|Александр Нюбель
|1
|Лукас Храдецки
|3
|Хуан Миранда
35′
|5
|Свен Бендер
|4
|Озан Кабак
9′
|12
|Эдмонд Тапсоба
|20
|Джонджо Кенни
|18
|Насименту Боргес Венделл
|24
|Бастиан Очипка
|23
|Митчелл Вайзер
|2
|Уэстон Маккенни
61′
|13
|Лукас Аларио
59′
|28
|Алессандро Шепф
|19
|Мусса Диаби
|16
|Нассим Бужеллаб
88′
|10
|Керем Демирбай
75′
|37
|Мюнир-Левент Мерджан
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|18
|Даниэль Калиджури
60′89′
|11
|Надим Амири
70′
|43
|Йонас Хофман
|22
|Дэйли Синкгравен
|40
|Джан Боздоган
69′
|20
|Чарльз Арангис
85′
|31
|Тимо Беккер
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|15
|Ахмед Кутуджу
73′
|29
|Кай Хаверц
70′
|11
|Михаэль Грегорич
|31
|Кевин Фолланд
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)