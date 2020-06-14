«Шальке» и «Байер» сыграли вничью в чемпионате Германии

Источник: AFP 2020

У хозяев отличился с пенальти Даниэль Калиджури (51-я минута). На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Шальке» Хуан Миранда.

«Шальке» не может выиграть в чемпионате на протяжении 13 матчей, команда занимает девятую строчку таблицы, в активе команды 39 очков. «Байер» с 57 очками идет четвертым.