БАТЭ и «Шахтер» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Первый тайм поединка на поле «Борисов-Арены» лучше удался «Шахтеру», результатом чего стал гол Игоря Ивановича на 8-й минуте. Хозяева также имели возможности добиться успеха, но не смогли переиграть оборону солигорцев во главе с голкипером Александром Гутором. После перерыва борисовчане заиграли гораздо быстрее, и на исходе часа игрового времени Павел Нехайчик сравнял результат — 1:1. Еще через 17 минут хозяева вышли вперед после гола Максима Скавыша, но вскоре Дмитрий Подстрелов снова сделал счет ничейным — 2:2. БАТЭ по-прежнему лидирует, опережая «Шахтер» на два очка.