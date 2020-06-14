БАТЭ и «Шахтер» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью с солигорским «Шахтером» — 2:2, в последнем матче 13-го тура чемпионата Беларуси сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью с солигорским «Шахтером» — 2:2, в последнем матче 13-го тура чемпионата Беларуси сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый тайм поединка на поле «Борисов-Арены» лучше удался «Шахтеру», результатом чего стал гол Игоря Ивановича на 8-й минуте. Хозяева также имели возможности добиться успеха, но не смогли переиграть оборону солигорцев во главе с голкипером Александром Гутором. После перерыва борисовчане заиграли гораздо быстрее, и на исходе часа игрового времени Павел Нехайчик сравнял результат — 1:1. Еще через 17 минут хозяева вышли вперед после гола Максима Скавыша, но вскоре Дмитрий Подстрелов снова сделал счет ничейным — 2:2. БАТЭ
Результаты остальных матчей 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:1, «Рух» (Брест) — «Витебск» — 0:1.
Турнирное положение: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 6 (13).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).
В следующем туре встречаются:
19 июня. «Славия» — «Смолевичи», «Слуцк» — «Неман»;
20 июня. «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ, «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ»;
21 июня. «Белшина» — БАТЭ, «Витебск- «Минск», «Шахтер» — «Рух».
|Кирилл Альшевский
|Юрий Вернидуб
|Павел Нехайчик
|61′
|Игор Иванович
|8′
|Максим Скавыш
|78′
|Дмитрий Подстрелов
|81′
|35
|Антон Чичкан
82′
|30
|Александр Гутор
|3
|Боян Настич
|4
|Руслан Хадаркевич
|4
|Александр Филипович
|5
|Никола Антич
|23
|Захар Волков
|6
|Игорь Бурко
|32
|Яков Филипович
|20
|Александр Сачивко
90+2′
|5
|Евгений Яблонский
54′
|8
|Александр Селява
67′
|8
|Станислав Драгун
|27
|Юлиус Сзоке
|22
|Игорь Стасевич
54′
|77
|Юрий Кендыш
|25
|Дмитрий Бага
|16
|Сергей Баланович
68′
|33
|Павел Нехайчик
28′
|19
|Дмитрий Подстрелов
|26
|Неманья Милич
73′
|28
|Игор Иванович
84′84′
|15
|Максим Скавыш
|7
|Аздрен Лулаку
|88
|Виталий Лисакович
71′
|10
|Дарко Бодул
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Севостьяник(Беларусь)