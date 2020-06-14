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22:37 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ и «Шахтер» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью с солигорским «Шахтером» — 2:2, в последнем матче 13-го тура чемпионата Беларуси сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый тайм поединка на поле «Борисов-Арены» лучше удался «Шахтеру», результатом чего стал гол Игоря Ивановича на 8-й минуте. Хозяева также имели возможности добиться успеха, но не смогли переиграть оборону солигорцев во главе с голкипером Александром Гутором. После перерыва борисовчане заиграли гораздо быстрее, и на исходе часа игрового времени Павел Нехайчик сравнял результат — 1:1. Еще через 17 минут хозяева вышли вперед после гола Максима Скавыша, но вскоре Дмитрий Подстрелов снова сделал счет ничейным — 2:2. БАТЭ по-прежнему лидирует, опережая «Шахтер» на два очка.

Результаты остальных матчей 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:1, «Рух» (Брест) — «Витебск» — 0:1.

Турнирное положение: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).

В следующем туре встречаются:

19 июня. «Славия» — «Смолевичи», «Слуцк» — «Неман»;

20 июня. «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ, «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ»;

21 июня. «Белшина» — БАТЭ, «Витебск- «Минск», «Шахтер» — «Рух».

БАТЭ
2:2
Первый тайм: 0:1
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 13-й тур14.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийЮрий Вернидуб
Голы
Павел Нехайчик61′
Игор Иванович8′
Максим Скавыш78′
Дмитрий Подстрелов81′
Составы команд
35Антон Чичкан
82′
30Александр Гутор
3Боян Настич
4Руслан Хадаркевич
4Александр Филипович
5Никола Антич
23Захар Волков
6Игорь Бурко
32Яков Филипович
20Александр Сачивко
90+2′
5Евгений Яблонский
54′
8Александр Селява
67′
8Станислав Драгун
27Юлиус Сзоке
22Игорь Стасевич
54′
77Юрий Кендыш
25Дмитрий Бага
16Сергей Баланович
68′
33Павел Нехайчик
28′
19Дмитрий Подстрелов
26Неманья Милич
73′
28Игор Иванович
84′84′
15Максим Скавыш
7Аздрен Лулаку
88Виталий Лисакович
71′
10Дарко Бодул
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Севостьяник(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер С
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