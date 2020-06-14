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22:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» обыграл «Эйбар» в первом матче после рестарта сезона

«Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.

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Источник: Reuters

В составе мадридцев голы забили Тони Кроос, Серхио Рамос и Марселу. Гости ответили точным ударом Педро Бигаса.

Этот матч стал первым для команд после возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Мадридский клуб проводит матчи на стадионе базы, т.к. встречи проходят без зрителей.

После этой встречи «Реал» с 59 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Эйбар» с 27 очками — на 16-й строчке.

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Реал
3:1
Первый тайм: 3:0
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 2814.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХосе Луис Мендилибар
Голы
Тони Кроос4′
Педро Бигас(Пабло Де Бласис)60′
Серхио Рамос(Эден Азар)30′
Марселу37′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Марко Дмитрович
5Рафаэль Варан
12Паулу Андре Оливейра
12Марселу
20Роберто Корреа
8Тони Кроос
6Серхио Диас Альварес
14Каземиру
47′
10Эдуардо Экспосито
9Карим Бензема
18Себастьян Кристофоро
90+3′
2Даниэль Карвахаль
45′
11Рафа Суариш
57′
23Ферлан Менди
3Педро Бигас
4Серхио Рамос
61′
23Анайц Арбилья
84′
3Эдер Милитау
2Эстебан Бургос
10Лука Модрич
84′
14Фабиан Орельяна
57′
15Федерико Вальверде
9Аметльер Серхио Энрич
7Эден Азар
61′
16Пабло Де Бласис
78′
11Гарет Бэйл
22Такаси Инуи
27Родригу
61′
17Энрике Гарсия Мартинес Кике
57′
25Винисиус Жуниор
21Санчес Хиль Педро Леон
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
11Фолы12
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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