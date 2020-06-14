«Реал» обыграл «Эйбар» в первом матче после рестарта сезона
«Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.
«Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.
В составе мадридцев голы забили Тони Кроос, Серхио Рамос и Марселу. Гости ответили точным ударом Педро Бигаса.
Этот матч стал первым для команд после возобновления сезона, который был приостановлен
После этой встречи «Реал» с 59 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Эйбар» с 27 очками — на 16-й строчке.
|Зинедин Зидан
|Хосе Луис Мендилибар
|Тони Кроос
|4′
|Педро Бигас(Пабло Де Бласис)
|60′
|Серхио Рамос(Эден Азар)
|30′
|Марселу
|37′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Марко Дмитрович
|5
|Рафаэль Варан
|12
|Паулу Андре Оливейра
|12
|Марселу
|20
|Роберто Корреа
|8
|Тони Кроос
|6
|Серхио Диас Альварес
|14
|Каземиру
47′
|10
|Эдуардо Экспосито
|9
|Карим Бензема
|18
|Себастьян Кристофоро
90+3′
|2
|Даниэль Карвахаль
45′
|11
|Рафа Суариш
57′
|23
|Ферлан Менди
|3
|Педро Бигас
|4
|Серхио Рамос
61′
|23
|Анайц Арбилья
84′
|3
|Эдер Милитау
|2
|Эстебан Бургос
|10
|Лука Модрич
84′
|14
|Фабиан Орельяна
57′
|15
|Федерико Вальверде
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|7
|Эден Азар
61′
|16
|Пабло Де Бласис
78′
|11
|Гарет Бэйл
|22
|Такаси Инуи
|27
|Родригу
61′
|17
|Энрике Гарсия Мартинес Кике
57′
|25
|Винисиус Жуниор
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)