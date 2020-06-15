Вратарь «Галатасарая» Муслера получил двойной перелом ноги в матче чемпионата Турции

В воскресенье «Галатасарай» на выезде играл против «Ризеспора», встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Муслера получил травму на 24-й минуте после жесткого столкновения с игроком соперника. Уругваец со стадиона на машине скорой помощи был доставлен в больницу.