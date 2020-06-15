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00:49 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Галатасарая» Муслера получил двойной перелом ноги в матче чемпионата Турции

ТАСС, 15 июня. Голкипер турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Фернандо Муслера получил двойной перелом ноги после столкновения в матче чемпионата Турции. Об этом сообщает турецкий портал Fanatik.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Галатасарай» на выезде играл против «Ризеспора», встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Муслера получил травму на 24-й минуте после жесткого столкновения с игроком соперника. Уругваец со стадиона на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

По информации портала, Муслера получил переломы голени и малоберцовой кости правой ноги. Период восстановления составит от пяти до восьми месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Галатасарай» занимает третье место в турнирной таблице турецкого первенства. Муслера представляет клуб с 2011 года, на его счету 116 матчей за сборную Уругвая.

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