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10:03 (мск), источник: ТАСС

«Реал Сосьедад» и «Осасуна» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 15 июня. «Реал Сосьедад» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Осасуной» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

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У хозяев забитым мячом отметился Микель Оярсабаль (61-я минута), у гостей с пенальти отличился Адриан Лопес (29).

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице испанского первенства «Реал Сосьедад» занимает четвертое место, набрав 47 очков, «Осасуна» располагается на 11-м месте, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Алавесом» 18 июня, «Осасуна» днем ранее примет мадридский «Атлетико».

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.

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Реал Сосьедад
1:1
Первый тайм: 0:1
Осасуна
Футбол, Испания, Тур 2814.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Reale Arena
Главные тренеры
Иманол АльгвасильЯгоба Аррасате
Голы
Микель Оярсабаль(да Силва Виллиан Жозе)61′
Адриан Лопес29′
Составы команд
1Алекс Ремиро
13Рубен Мартинес
2Хосеба Сальдуа
2Начо Видаль
6Ариц Элустондо
3Рауль Навас
24Робен Ле Норман
4Унаи Гарсия
5Игор Субельдия
5Давид Гарсия
10Микель Оярсабаль
30Первис Эступиньян
21Мартин Эдегор
20Дарко Брашанац
20Начо Монреаль
82′
21Сото Иньиго Перес
87′
3Диего Льоренте
6Санхурху Мате Ойер
25′69′
7Кристиан Порту
73′
27Хон Монкайола
11Аднан Янузай
7Марк Кардона
64′
8Микель Мерино
67′82′
11Энрик Гальего
72′
12Айен Муньос
22Адриан Лопес
64′
9да Силва Виллиан Жозе
62′
16Хосе Арнаис
19Александр Исак
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)8
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
1Угловые7
5Фолы13
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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