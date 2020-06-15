«Реал Сосьедад» и «Осасуна» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

У хозяев забитым мячом отметился Микель Оярсабаль (61-я минута), у гостей с пенальти отличился Адриан Лопес (29).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b225baa18e5ba0ac6a60" data-vnd="b225baa18e5ba0ac6a60" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b225baa18e5ba0ac6a60" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице испанского первенства «Реал Сосьедад» занимает четвертое место, набрав 47 очков, «Осасуна» располагается на 11-м месте, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Алавесом» 18 июня, «Осасуна» днем ранее примет мадридский «Атлетико».

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.