«Реал Сосьедад» и «Осасуна» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 15 июня. «Реал Сосьедад» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Осасуной» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 15 июня. «Реал Сосьедад» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Осасуной» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
У хозяев забитым мячом отметился Микель Оярсабаль (61-я минута), у гостей с пенальти отличился Адриан Лопес (29).
В турнирной таблице испанского первенства «Реал Сосьедад» занимает четвертое место, набрав 47 очков, «Осасуна» располагается на 11-м месте, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Алавесом» 18 июня, «Осасуна» днем ранее примет мадридский «Атлетико».
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Иманол Альгвасиль
|Ягоба Аррасате
|Микель Оярсабаль(да Силва Виллиан Жозе)
|61′
|Адриан Лопес
|29′
|1
|Алекс Ремиро
|13
|Рубен Мартинес
|2
|Хосеба Сальдуа
|2
|Начо Видаль
|6
|Ариц Элустондо
|3
|Рауль Навас
|24
|Робен Ле Норман
|4
|Унаи Гарсия
|5
|Игор Субельдия
|5
|Давид Гарсия
|10
|Микель Оярсабаль
|30
|Первис Эступиньян
|21
|Мартин Эдегор
|20
|Дарко Брашанац
|20
|Начо Монреаль
82′
|21
|Сото Иньиго Перес
87′
|3
|Диего Льоренте
|6
|Санхурху Мате Ойер
25′69′
|7
|Кристиан Порту
73′
|27
|Хон Монкайола
|11
|Аднан Янузай
|7
|Марк Кардона
64′
|8
|Микель Мерино
67′82′
|11
|Энрик Гальего
72′
|12
|Айен Муньос
|22
|Адриан Лопес
64′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
62′
|16
|Хосе Арнаис
|19
|Александр Исак
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|7
|5
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)