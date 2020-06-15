Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.

Наверх
Источник: AP 2020

В США проходят акции протеста.

Во время загрузки произошла ошибка.

— На стадионах бывают случаи невежества, — цитирует Фабрегаса The Guardian. — Люди оскорбляют тебя из-за твоего цвета кожи, это глупо.

Это происходит годами, но пришло время говорить и действовать. Если нужно закрывать стадионы и выдавать запреты на их посещение, то следует это сделать. Если их нужно сажать в тюрьму — отправим их в тюрьму.

Все равно будут идиоты, которые захотят стать клоунами на вечеринке. Расизм больше нельзя допускать в спорте и во всем мире.

Читайте также
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказал, почему он отказался взять дело Ефремова
Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму после драки. Почему Ефремова отпустили после убийства
Моуриньо хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника ПСЖ
В бой идут одни старики. Боксеры, вернувшиеся на ринг пожилыми
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Скончался легендарный нападающий ХК «Трактор»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь