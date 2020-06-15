Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
В США проходят акции протеста.
— На стадионах бывают случаи невежества, — цитирует Фабрегаса The Guardian. — Люди оскорбляют тебя
Это происходит годами, но пришло время говорить и действовать. Если нужно закрывать стадионы и выдавать запреты на их посещение, то следует это сделать. Если их нужно сажать в тюрьму — отправим их в тюрьму.
Все равно будут идиоты, которые захотят стать клоунами на вечеринке. Расизм больше нельзя допускать в спорте и во всем мире.