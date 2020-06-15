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10:25 (мск), источник: Газета.Ру

Мхитарян может стать частью громкой сделки «Арсенала»

Футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, в этом сезоне играющий на правах аренды за «Рому», может стать частью сделки по переходу полузащитника римлян Джастина Клюйверта к «канонирам».

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Источник: Reuters

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Рома» хочет, чтобы армянский полузащитник остался в команде и рассчитывает продлить аренду с опцией выкупа за €12−14 млн.

Что же касается «Арсенала», то лондонцы интересуется Клюйвертом и готовы заплатить за него €35−40 млн. Как итог, Клюйверт может перейти в стан «канониров» в обмен на Мхитаряна и доплату.

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Стоит отметить, что контракт армянского игрока с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.

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