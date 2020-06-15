Мхитарян может стать частью громкой сделки «Арсенала»

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Рома» хочет, чтобы армянский полузащитник остался в команде и рассчитывает продлить аренду с опцией выкупа за €12−14 млн.

Что же касается «Арсенала», то лондонцы интересуется Клюйвертом и готовы заплатить за него €35−40 млн. Как итог, Клюйверт может перейти в стан «канониров» в обмен на Мхитаряна и доплату.