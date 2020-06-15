Моуриньо хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника ПСЖ

Стоит отметить, что основной проблемой для «Тоттенхэма» станет зарплата футболиста. В «ПСЖ» он получает £350 тыс. в неделю и может не согласиться на ухудшение условий. Примечательно, что Силва был одним из тех, кто был против снижения зарплат во время пандемии коронавируса.