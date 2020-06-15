Моуриньо хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника ПСЖ
Бразильский защитник французского «ПСЖ» Тьяго Силва может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», сообщает The Sun.
Бразильский защитник французского «ПСЖ» Тьяго Силва может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», сообщает The Sun.
Пои информации источника, в подписании бразильского футболиста заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо, который намерен укрепить центр защиты английской команды.
Стоит отметить, что основной проблемой для «Тоттенхэма» станет зарплата футболиста. В «ПСЖ» он получает £350 тыс. в неделю и может не согласиться на ухудшение условий. Примечательно, что Силва был одним из тех, кто был против снижения зарплат во время пандемии коронавируса.