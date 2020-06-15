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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинскому футболисту предрекли превосходство над вратарем «Реала»

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков заявил, что у 21-летнего вратаря Андрея Лунина есть хорошие перспективы в мадридском «Реале». Его слова приводит Footboom.

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Источник: Reuters

По мнению Петракова, если главный тренер сливочных Зинедин Зидан вернет украинца в команду, футболист покажет превосходство и вытеснит из состава бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

«Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет», — предрек специалист.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В то же время команду пополнил Куртуа, поэтому Лунин отправился в аренду.

Сезон-2019/20 украинец начинал в аренде в «Вальядолиде», но провел там всего две игры. В середине января голкипер был арендован «Овьедо», за который провел 10 матчей и пропустил 10 мячей. Контракт Лунина с «Реалом» истекает летом 2024 года.

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