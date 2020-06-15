Украинскому футболисту предрекли превосходство над вратарем «Реала»

Источник: Reuters

По мнению Петракова, если главный тренер сливочных Зинедин Зидан вернет украинца в команду, футболист покажет превосходство и вытеснит из состава бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

«Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет», — предрек специалист.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В то же время команду пополнил Куртуа, поэтому Лунин отправился в аренду.