«Кайсар» забил девять голов в матче перед возобновлением КПЛ
Кызылординский «Кайсар» одержал крупную победу в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский «Кайсар» одержал крупную победу в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.
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Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля. На перерыв «Кайсар» ушел с шестью очками после двух матчей.