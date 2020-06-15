«Кайсар» забил девять голов в матче перед возобновлением КПЛ

Подопечные Стойчо Младенова встречались со своим фарм-клубом «Байконур» из первой лиги. Матч завершился со счетом 9:0 в пользу «Кайсара».

Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля. На перерыв «Кайсар» ушел с шестью очками после двух матчей.