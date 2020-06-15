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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» забил девять голов в матче перед возобновлением КПЛ

Кызылординский «Кайсар» одержал крупную победу в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

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Подопечные Стойчо Младенова встречались со своим фарм-клубом «Байконур» из первой лиги. Матч завершился со счетом 9:0 в пользу «Кайсара».

Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля. На перерыв «Кайсар» ушел с шестью очками после двух матчей.

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