«Все лучше и лучше». В Европе оценили игру казахстанца в последнем матче чемпионата

Полузащитник сборной Казахстана провел десятый матч, в котором был заменен на 78-й минуте.

Gazeta Krakowska выставила ему пятерку, написав, что он все лучше и лучше действует на поле, напоминая иногда прежнего Жукова, когда в начале года им восторгались фанаты клуба.

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Также отмечается, что «Висла» провела очень солидный матч в Гдыне. Команда была очень близка к победе, но, увы, не реализовала свои моменты. Тем не менее она оторвалась на шесть очков от зоны вылета. Это хорошая новость для Кракова, хотя чтобы сохранить место в высшей лиге, клубу необходимо и дальше набирать очки.

Wislaportal.pl привел статистику, согласно которой Жуков среди своих одноклубников сделал четыре самых удачных дриблинга. При этом пробежал 8,98 километра — седьмой показатель в команде.

Добавим, что следующую встречу «Висла» проведет также на выезде, на этот раз против «Ракува» 21 июня. Перед этой игрой команда Жукова, набрав 35 очков, сохранила за собой 13-е место из 16, тогда как «Ракув» с отрывом в шесть баллов расположился на десятой позиции.