Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
12:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Все лучше и лучше». В Европе оценили игру казахстанца в последнем матче чемпионата

В Польше оценили игру Георгия Жукова за краковскую «Вислу», сыгравшую вничью с «Аркой» (0:0) в рамках 30-го тура национального чемпионата по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Полузащитник сборной Казахстана провел десятый матч, в котором был заменен на 78-й минуте.

Gazeta Krakowska выставила ему пятерку, написав, что он все лучше и лучше действует на поле, напоминая иногда прежнего Жукова, когда в начале года им восторгались фанаты клуба.

Читайте также
Впечатлил? Как скауты немецкого клуба оценят футболиста сборной Казахстана

Также отмечается, что «Висла» провела очень солидный матч в Гдыне. Команда была очень близка к победе, но, увы, не реализовала свои моменты. Тем не менее она оторвалась на шесть очков от зоны вылета. Это хорошая новость для Кракова, хотя чтобы сохранить место в высшей лиге, клубу необходимо и дальше набирать очки.

Wislaportal.pl привел статистику, согласно которой Жуков среди своих одноклубников сделал четыре самых удачных дриблинга. При этом пробежал 8,98 километра — седьмой показатель в команде.

Добавим, что следующую встречу «Висла» проведет также на выезде, на этот раз против «Ракува» 21 июня. Перед этой игрой команда Жукова, набрав 35 очков, сохранила за собой 13-е место из 16, тогда как «Ракув» с отрывом в шесть баллов расположился на десятой позиции.

До переезда в Польшу 25-летний Жуков выступал за «Кайрат», забил пять мячей в 69 матчах в период 2017—2019 годов. В КПЛ также играл за «Астану». Цвета сборной Казахстана защищает с 2015 года.

Читайте также
Висла Кр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Перенес нападение и трагическую смерть девушки. Кто стал соперником казахстанца Жумагулова по дебюту в UFC
Тарасова оценила назначение Плющенко тренером сборной России
Белоус: Кокорину по силам выступать в клубах пяти ведущих лиг
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь