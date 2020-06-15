Футболисты «Иртыша» остались без жилья
Сегодня, 15 июня, последний день выселения футболистов «Иртыша» из гостиницы, сообщает KazFootball.kz.
Сегодня, 15 июня, последний день выселения футболистов «Иртыша» из гостиницы, сообщает KazFootball.kz.
После того как было объявлено, что «Иртыш» снимается с чемпионата, футболистов и тренерский штаб выселили с базы и переселили в гостиницу «Дружба».
Сегодня футболисты окончательно будут выселены из гостиницы.
Казахстанские футболисты возвращаются по домам,
Легионеры же решили покинуть Павлодар, но будут находиться на территории Казахстана, в основном в
Напомним, что футболисты «Иртыша» просили у клуба две зарплаты сейчас и три в рассрочку, а также стоимость авиабилетов для возвращения на родину.