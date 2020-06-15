Футболисты «Иртыша» остались без жилья

После того как было объявлено, что «Иртыш» снимается с чемпионата, футболистов и тренерский штаб выселили с базы и переселили в гостиницу «Дружба».

Сегодня футболисты окончательно будут выселены из гостиницы.

Казахстанские футболисты возвращаются по домам, кто-то вернулся уже ранее.

Легионеры же решили покинуть Павлодар, но будут находиться на территории Казахстана, в основном в Нур-Султане и Алматы, пока их адвокаты и представители будут вести соответствующую работу.