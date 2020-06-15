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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Иртыша» остались без жилья

Сегодня, 15 июня, последний день выселения футболистов «Иртыша» из гостиницы, сообщает KazFootball.kz.

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После того как было объявлено, что «Иртыш» снимается с чемпионата, футболистов и тренерский штаб выселили с базы и переселили в гостиницу «Дружба».

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Сегодня футболисты окончательно будут выселены из гостиницы.

Казахстанские футболисты возвращаются по домам, кто-то вернулся уже ранее.

Легионеры же решили покинуть Павлодар, но будут находиться на территории Казахстана, в основном в Нур-Султане и Алматы, пока их адвокаты и представители будут вести соответствующую работу.

Напомним, что футболисты «Иртыша» просили у клуба две зарплаты сейчас и три в рассрочку, а также стоимость авиабилетов для возвращения на родину.

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