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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Гоу в запасе, Твумаси вне старта. Бывшим лидерам «Астаны» и «Кайрата» не доверяют в Турции

В минувшие выходные состоялся 27-й тур чемпионата Турции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как сыграли за клубы суперлиги бывшие легионеры КПЛ Патрик Твумаси, Марин Аничич и Жерар Гоу.

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Лучший бомбардир в истории «Астаны» Патрик Твумаси оказался вне стартового состава «Газиантепа» в матче против «Анкарагюджю». Ганец появился на поле лишь на 83-й минуте игры, при этом он сразу же успел заработать желтую карточку. Матч закончился со счетом 1:1, Твумаси не отметился голевыми действиями.

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Еще один экс-игрок «Астаны» Марин Аничич отыграл все 90 минут в составе «Коньяспора». Но его команда не сумела набрать очки в выездной игре против «Генчербирлиги» (1:2). Прямой вины в пропущенных мячах со стороны боснийского защитника не было, хотя он также не избежал предупреждения в этой встрече.

Самый эффективный форвард в современной истории «Кайрата» Жерар Гоу с трудом адаптируется в клубе «Касымпаша». 31-летний нападающий пока явно проигрывает конкуренцию в атаке, он семь раз попадал в заявку турецкой команды, но сыграл лишь в четырех случаях, при этом всякий раз выходил на замену. В недавней встрече против «Йени Малатьяспор» Гоу вновь остался на скамейке «Касымпаши», его команда выиграла со счетом 2:1.

В чемпионате Турции предстоит сыграть еще семь туров. Лидерами суперлиги являются «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир», набравшие по 56 очков.

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