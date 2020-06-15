Гоу в запасе, Твумаси вне старта. Бывшим лидерам «Астаны» и «Кайрата» не доверяют в Турции

Лучший бомбардир в истории «Астаны» Патрик Твумаси оказался вне стартового состава «Газиантепа» в матче против «Анкарагюджю». Ганец появился на поле лишь на 83-й минуте игры, при этом он сразу же успел заработать желтую карточку. Матч закончился со счетом 1:1, Твумаси не отметился голевыми действиями.

Еще один экс-игрок «Астаны» Марин Аничич отыграл все 90 минут в составе «Коньяспора». Но его команда не сумела набрать очки в выездной игре против «Генчербирлиги» (1:2). Прямой вины в пропущенных мячах со стороны боснийского защитника не было, хотя он также не избежал предупреждения в этой встрече.

Самый эффективный форвард в современной истории «Кайрата» Жерар Гоу с трудом адаптируется в клубе «Касымпаша». 31-летний нападающий пока явно проигрывает конкуренцию в атаке, он семь раз попадал в заявку турецкой команды, но сыграл лишь в четырех случаях, при этом всякий раз выходил на замену. В недавней встрече против «Йени Малатьяспор» Гоу вновь остался на скамейке «Касымпаши», его команда выиграла со счетом 2:1.