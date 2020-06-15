Cтадионы «Жетысу» и «Кайрата» допущены к сезону

Талдыкорган представлен в профессиональных соревнованиях тремя командами. Состояние главной арены — стадиона «Жетысу», не вызвало нареканий. На данный момент натуральный газон находится в хорошем состоянии. Инфраструктура подготовлена к проведению матчей в рамках требования Протокола профилактики распространения COVID-19. Стадион получает допуск для проведения официальных встреч.

К сожалению, не решены проблемы с искусственным газоном на резервном поле стадиона «Жетысу». По итогам лабораторных исследований и инспекции поля было выявлено, что проведенные ранее реновационные работы не позволили исправить недочеты — полученные показатели не соответствуют нормам. Комиссия по допуску полей ввела запрет на проведение официальных матчей во всех турнирах под эгидой ПФЛК. Руководству стадиона предписано провести полную замену газона.