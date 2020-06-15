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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

Cтадионы «Жетысу» и «Кайрата» допущены к сезону

Профессиональная футбольная лига Казахстана продолжает проводить инспекцию стадионов в рамках плана возобновления футбольного сезона.

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Накануне были проинспектированы основные стадионы футбольных клубов «Жетысу» и «Кайрат».

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Талдыкорган представлен в профессиональных соревнованиях тремя командами. Состояние главной арены — стадиона «Жетысу», не вызвало нареканий. На данный момент натуральный газон находится в хорошем состоянии. Инфраструктура подготовлена к проведению матчей в рамках требования Протокола профилактики распространения COVID-19. Стадион получает допуск для проведения официальных встреч.

К сожалению, не решены проблемы с искусственным газоном на резервном поле стадиона «Жетысу». По итогам лабораторных исследований и инспекции поля было выявлено, что проведенные ранее реновационные работы не позволили исправить недочеты — полученные показатели не соответствуют нормам. Комиссия по допуску полей ввела запрет на проведение официальных матчей во всех турнирах под эгидой ПФЛК. Руководству стадиона предписано провести полную замену газона.

Стадион Центральный в Алматы не получил замечаний по итогам состоявшейся инспекции. Арена готова к возобновлению сезона, качество газона находится на высоком уровне. Руководство спортивного сооружения провело работу в рамках Протокола профилактики распространения COVID-19. Стадион получает допуск для проведения официальных встреч.

Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля.

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