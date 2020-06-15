Эпизод с участием экс-игрока казахстанского клуба вызвал много шума в зарубежном чемпионате
В чемпионате Беларуси по футболу состоялся центральный матч 13-го тура между БАТЭ и солигорским «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В чемпионате Беларуси по футболу состоялся центральный матч 13-го тура между БАТЭ и солигорским «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Борисове завершилась вничью 2:2, после чего команды сохранили свои лидирующие позиции. БАТЭ, набрав 27 очков, остался на первом месте, «Шахтер» с отставанием на два балла — на втором.
При этом в Беларуси остро обсуждают второй ответный гол, забитый в ворота хозяев на 81-й минуте Дмитрием Подстреловым. Футболисты БАТЭ считают, что перед этим полузащитник гостей Юлиус Сзоке нарушил правила, влетев ногами во вратаря Антона Чичкана. Но рефери встречи не зафиксировал фол, тогда как через мгновение был забит спасительный мяч для «горняков».
Отметим, что 24-летний Сзоке известен казахстанским болельщикам по выступлениям за карагандинский «Шахтер» в период 2017—2018 годов, когда в КПЛ отыграл 55 матчей, забил пять пять мячей и отдал одну результативную передачу. В начале 2018 года он стал игроком солигорского «Шахтера». За эту команду с прошлого лета также играет Аздрен Лулаку, который в 2017-м не смог закрепиться ни в «Астане», ни в «Тоболе». В прошедшем матче 32-летний албанский форвард вышел на замену на 84-й минуте.
|Кирилл Альшевский
|Юрий Вернидуб
|Павел Нехайчик
|61′
|Игор Иванович
|8′
|Максим Скавыш
|78′
|Дмитрий Подстрелов
|81′
|35
|Антон Чичкан
82′
|30
|Александр Гутор
|3
|Боян Настич
|4
|Руслан Хадаркевич
|4
|Александр Филипович
|5
|Никола Антич
78′
|23
|Захар Волков
|6
|Игорь Бурко
|32
|Яков Филипович
|20
|Александр Сачивко
90+1′
|5
|Евгений Яблонский
54′
|8
|Александр Селява
67′
|8
|Станислав Драгун
|27
|Юлиус Сзоке
|22
|Игорь Стасевич
54′
|77
|Юрий Кендыш
|25
|Дмитрий Бага
|16
|Сергей Баланович
69′
|33
|Павел Нехайчик
28′
|19
|Дмитрий Подстрелов
|26
|Неманья Милич
73′
|28
|Игор Иванович
85′84′
|15
|Максим Скавыш
|7
|Аздрен Лулаку
|88
|Виталий Лисакович
71′
|10
|Дарко Бодул
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Севостьяник(Беларусь)