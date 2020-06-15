Эпизод с участием экс-игрока казахстанского клуба вызвал много шума в зарубежном чемпионате

Встреча в Борисове завершилась вничью 2:2, после чего команды сохранили свои лидирующие позиции. БАТЭ, набрав 27 очков, остался на первом месте, «Шахтер» с отставанием на два балла — на втором.

При этом в Беларуси остро обсуждают второй ответный гол, забитый в ворота хозяев на 81-й минуте Дмитрием Подстреловым. Футболисты БАТЭ считают, что перед этим полузащитник гостей Юлиус Сзоке нарушил правила, влетев ногами во вратаря Антона Чичкана. Но рефери встречи не зафиксировал фол, тогда как через мгновение был забит спасительный мяч для «горняков».

Отметим, что 24-летний Сзоке известен казахстанским болельщикам по выступлениям за карагандинский «Шахтер» в период 2017—2018 годов, когда в КПЛ отыграл 55 матчей, забил пять пять мячей и отдал одну результативную передачу. В начале 2018 года он стал игроком солигорского «Шахтера». За эту команду с прошлого лета также играет Аздрен Лулаку, который в 2017-м не смог закрепиться ни в «Астане», ни в «Тоболе». В прошедшем матче 32-летний албанский форвард вышел на замену на 84-й минуте.