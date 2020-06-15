Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Эпизод с участием экс-игрока казахстанского клуба вызвал много шума в зарубежном чемпионате

В чемпионате Беларуси по футболу состоялся центральный матч 13-го тура между БАТЭ и солигорским «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча в Борисове завершилась вничью 2:2, после чего команды сохранили свои лидирующие позиции. БАТЭ, набрав 27 очков, остался на первом месте, «Шахтер» с отставанием на два балла — на втором.

При этом в Беларуси остро обсуждают второй ответный гол, забитый в ворота хозяев на 81-й минуте Дмитрием Подстреловым. Футболисты БАТЭ считают, что перед этим полузащитник гостей Юлиус Сзоке нарушил правила, влетев ногами во вратаря Антона Чичкана. Но рефери встречи не зафиксировал фол, тогда как через мгновение был забит спасительный мяч для «горняков».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что 24-летний Сзоке известен казахстанским болельщикам по выступлениям за карагандинский «Шахтер» в период 2017—2018 годов, когда в КПЛ отыграл 55 матчей, забил пять пять мячей и отдал одну результативную передачу. В начале 2018 года он стал игроком солигорского «Шахтера». За эту команду с прошлого лета также играет Аздрен Лулаку, который в 2017-м не смог закрепиться ни в «Астане», ни в «Тоболе». В прошедшем матче 32-летний албанский форвард вышел на замену на 84-й минуте.

Читайте также
БАТЭ
2:2
Первый тайм: 0:1
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 13-й тур14.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена, 2452 зрителя
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийЮрий Вернидуб
Голы
Павел Нехайчик61′
Игор Иванович8′
Максим Скавыш78′
Дмитрий Подстрелов81′
Составы команд
35Антон Чичкан
82′
30Александр Гутор
3Боян Настич
4Руслан Хадаркевич
4Александр Филипович
5Никола Антич
78′
23Захар Волков
6Игорь Бурко
32Яков Филипович
20Александр Сачивко
90+1′
5Евгений Яблонский
54′
8Александр Селява
67′
8Станислав Драгун
27Юлиус Сзоке
22Игорь Стасевич
54′
77Юрий Кендыш
25Дмитрий Бага
16Сергей Баланович
69′
33Павел Нехайчик
28′
19Дмитрий Подстрелов
26Неманья Милич
73′
28Игор Иванович
85′84′
15Максим Скавыш
7Аздрен Лулаку
88Виталий Лисакович
71′
10Дарко Бодул
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Севостьяник(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Перенес нападение и трагическую смерть девушки. Кто стал соперником казахстанца Жумагулова по дебюту в UFC
Тарасова оценила назначение Плющенко тренером сборной России
Белоус: Кокорину по силам выступать в клубах пяти ведущих лиг
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь