Еще один клуб решил играть матчи чемпионата Казахстана по футболу в Алматы
Карагандинский «Шахтер» объявил о допуске алматинского стадиона «Жас Кыран» для проведения матчей чемпионата Казахстана по футболу.
Карагандинский «Шахтер» объявил о допуске алматинского стадиона «Жас Кыран» для проведения матчей чемпионата Казахстана по футболу.
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На старте чемпионата «Шахтер» свой единственный домашний матч — против «Кайрата» — провел в манеже «Тобыл Арена» в Костанае и победил со счетом 1:0.
На «Жас Кыране» в начале сезона домашние игры проводили «Астана» и «Кызыл-Жар СК», но петропавловский клуб после возобновления сезона вернется на родную арену. В начале сезона в Алматы тренировался и «Окжетпес», но пока неизвестно, где кокшетаусцы будут принимать соперников.
Чемпионат Казахстана, приостановленный 16 марта после двух полных туров, возобновится 1 июля. Пока игры будут проходить без зрителей.