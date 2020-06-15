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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один клуб решил играть матчи чемпионата Казахстана по футболу в Алматы

Карагандинский «Шахтер» объявил о допуске алматинского стадиона «Жас Кыран» для проведения матчей чемпионата Казахстана по футболу.

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Как сообщает пресс-служба клуба, играть дома команда не может из-за реконструкции стадиона. На стадионе «Шахтер» сейчас проводится замена газона — вместо натурального покрытия будет искусственное.

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На старте чемпионата «Шахтер» свой единственный домашний матч — против «Кайрата» — провел в манеже «Тобыл Арена» в Костанае и победил со счетом 1:0.

На «Жас Кыране» в начале сезона домашние игры проводили «Астана» и «Кызыл-Жар СК», но петропавловский клуб после возобновления сезона вернется на родную арену. В начале сезона в Алматы тренировался и «Окжетпес», но пока неизвестно, где кокшетаусцы будут принимать соперников.

Чемпионат Казахстана, приостановленный 16 марта после двух полных туров, возобновится 1 июля. Пока игры будут проходить без зрителей.

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