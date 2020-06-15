Георгий Жуков высказался о матче чемпионата Польши и целях «Вислы»

«Это был очень важный матч, в котором обе команды боролись за победу. В нашем случае нам не удавалось сделать последний пас, но надо признать, что мы были очень близки к цели. Мы можем сказать, что удача не помогла нам в ситуациях, которые мы создавали. Особенно в последние минуты матча мы могли склонить чашу весов в нашу пользу, моменты были у Лукаса Клеменца и Алона Тургемана. Мы делаем все возможное в каждой встрече и прилагаем усилия, чтобы победить. Я думаю, что от матча к матчу мы все лучше и лучше выглядим на поле, но иногда что-то мешает желаемому результату. У нас был длинный перерыв в условиях домашних тренировок. Некоторые люди нуждаются в большем количестве времени для восстановления, другие борются с травмами, поэтому я думаю, что постепенно мы выглядим лучше и достигаем оптимального состояния. Я могу обещать, что постараюсь улучшить свои кондиции и помочь команде в следующих встречах. Мы хотим набрать как можно больше очков, чтобы сохранить команду в лиге, потому что “Висла” заслуживает этого. У нас хорошая команда, которая еще не сказала последнее слово», — сказал Жуков в интервью официальному сайту польского клуба.