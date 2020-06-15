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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Три гола, удаление и четвертая победа. Как сыграл клуб экс-тренера молодежной сборной Казахстана

«Судува» под руководством бывшего тренера молодежной сборной Казахстана Саулюса Ширмялиса одержала очередную победу в чемпионате Литвы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Гостевой матч четвертого тура с командой «Ритеряй» завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Ширмялиса. В составе победителей отличились Семир Керла (46-я минута), Михрет Топчагич (58-я) и Йосип Тадич (63-я). Первые двое известны казахстанским болельщикам по играм за «Иртыш» и «Шахтер» соответственно.

У проигравших один мяч отыграл Доминик Кодз (79-я.) При этом «Судува» заканчивала встречу вдесятером из-за удаления на 69-й минуте за второе предупреждение Домагоя Пушича.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как итог, клуб из Мариямполе занес в свой актив четвертую победу подряд, сохранив лидерство в турнирной таблице при 12 набранных очках. «Ритеряй» с тремя баллами расположился на предпоследнем, пятом месте.

Напомним, что 64-летний Ширмялис в Казахстане возглавлял не только молодежную сборную, но и тренировал клубы КПЛ — уральский «Акжайык» (2011−2012), шымкентский «Ордабасы» (2014) и карагандинский «Шахтер» (2017).

В «Судуве» Ширмялис заменил 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 54-летний казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого она стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

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