Три гола, удаление и четвертая победа. Как сыграл клуб экс-тренера молодежной сборной Казахстана

Гостевой матч четвертого тура с командой «Ритеряй» завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Ширмялиса. В составе победителей отличились Семир Керла (46-я минута), Михрет Топчагич (58-я) и Йосип Тадич (63-я). Первые двое известны казахстанским болельщикам по играм за «Иртыш» и «Шахтер» соответственно.

У проигравших один мяч отыграл Доминик Кодз (79-я.) При этом «Судува» заканчивала встречу вдесятером из-за удаления на 69-й минуте за второе предупреждение Домагоя Пушича.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4_frD_yj0pA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как итог, клуб из Мариямполе занес в свой актив четвертую победу подряд, сохранив лидерство в турнирной таблице при 12 набранных очках. «Ритеряй» с тремя баллами расположился на предпоследнем, пятом месте.

Напомним, что 64-летний Ширмялис в Казахстане возглавлял не только молодежную сборную, но и тренировал клубы КПЛ — уральский «Акжайык» (2011−2012), шымкентский «Ордабасы» (2014) и карагандинский «Шахтер» (2017).