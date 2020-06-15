СМИ: Следующий сезон чемпионата Италии по футболу стартует 12 сентября

Источник: Reuters

Данное решение должно быть утверждено на совете лиги 15 июня.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b225baa18e5ba0ac6a60" data-vnd="b225baa18e5ba0ac6a60" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b225baa18e5ba0ac6a60" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта по причине пандемии коронавируса. Сезон в чемпионате возобновится 20 июня, ответные полуфинальные кубковые встречи прошли 12 и 13 июня, в финале 17 июня встретятся «Ювентус» и «Наполи».

Итальянское первенство станет четвертым из пяти ведущих европейских чемпионатов, которое возобновится после паузы, вызванной пандемией. Сезон в Германии возобновился в середине мая, в Испании — 11 июня, матчи Английской премьер-лиги вновь будут проходить с 17 июня.