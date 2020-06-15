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15:15 (мск), источник: ТАСС

Касильяс снял кандидатуру с выборов президента Королевской испанской футбольной федерации

ТАСС, 15 июня. Бывший голкипер испанского «Реала» Икер Касильяс отказался баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом он написал в своем Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Касильяс завершил футбольную карьеру в феврале.

«Главная причина, побудившая меня принять данное решение, — это чрезвычайное социально-экономическое положение, ситуация в области здравоохранения. Это заставляет выборы отойти на второй план. Думаю, пришло время сплотиться, а не разделяться, это то, что нужно футболу и обществу сейчас. В области спорта мы должны сосредоточиться на том, как помочь игрокам, клубам, турнирам, а выборы заставят нас сосредоточиться на том, что сегодня не является необходимым», — написал 39-летний Касильяс.

Выборы на должность президента организации состоятся 17 августа или 17 сентября, перед этим 20 июля пройдут выборы 140 членов генеральной ассамблеи организации.

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Касильяс на протяжении последних пяти лет выступал за португальский «Порту», до этого он представлял мадридский «Реал», воспитанником которого является. В составе «Реала» он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. Вместе с «Порту» игрок стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

1 мая 2019 года Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки «Порту», спустя шесть дней он был выписан из больницы, после чего в официальных встречах не участвовал.

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