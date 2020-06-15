Касильяс снял кандидатуру с выборов президента Королевской испанской футбольной федерации

Источник: РИА "Новости"

Касильяс завершил футбольную карьеру в феврале.

«Главная причина, побудившая меня принять данное решение, — это чрезвычайное социально-экономическое положение, ситуация в области здравоохранения. Это заставляет выборы отойти на второй план. Думаю, пришло время сплотиться, а не разделяться, это то, что нужно футболу и обществу сейчас. В области спорта мы должны сосредоточиться на том, как помочь игрокам, клубам, турнирам, а выборы заставят нас сосредоточиться на том, что сегодня не является необходимым», — написал 39-летний Касильяс.

Выборы на должность президента организации состоятся 17 августа или 17 сентября, перед этим 20 июля пройдут выборы 140 членов генеральной ассамблеи организации.

Касильяс на протяжении последних пяти лет выступал за португальский «Порту», до этого он представлял мадридский «Реал», воспитанником которого является. В составе «Реала» он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. Вместе с «Порту» игрок стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).