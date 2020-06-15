Стала известна зарплата легионера «Иртыша»

Как сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, агенты игрока предлагают его командам, но большой заинтересованности никто не проявляет. Причина — в высоких финансовых запросах Мингазова, который получал в «Иртыше» 17 тысяч долларов (6 миллионов 910 тысяч тенге) в месяц.

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В текущем сезоне Мингазов провел два матча и результативными действиями не отметился. В «Иртыш» туркмен перебрался летом прошлого года, отметившись двумя голами и тремя ассистами в 11 играх КПЛ-2019.

28-летний Мингазов до Казахстана играл за чешские клубы «Пришбрам», «Млада-Болеслав», «Славия» и «Яблонец», латвийский «Сконто» и туркменский «Ашхабад». За сборную хавбек забил четыре гола в 24 матчах. За карьеру Мингазов становился чемпионом Туркменистана, Латвии и Чехии.