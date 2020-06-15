Стала известна зарплата легионера «Иртыша»
Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов после снятия «Иртыша» хочет продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Казахстана.
Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов после снятия «Иртыша» хочет продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Казахстана.
Как сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
В текущем сезоне Мингазов провел два матча и результативными действиями не отметился. В «Иртыш» туркмен перебрался летом прошлого года, отметившись двумя голами и тремя ассистами в 11 играх КПЛ-2019.
28-летний Мингазов до Казахстана играл за чешские клубы «Пришбрам», «Млада-Болеслав», «Славия» и «Яблонец», латвийский «Сконто» и туркменский «Ашхабад». За сборную хавбек забил четыре гола в 24 матчах. За карьеру Мингазов становился чемпионом Туркменистана, Латвии и Чехии.
Напомним, что «Иртыш» объявил о снятии с чемпионата 30 мая. Причиной этого решения стали финансовые проблемы — клуб заявил, что лишился генерального спонсора и не может платить легионерам по контрактам.