Два футболиста «Иртыша» получили предложения от других казахстанских клубов

По его данным, Заруцкий активно интересуется «Кайсар», а у Шмидта есть два предложения, но названия клубов пока не уточняются. В текущем сезоне вратарь еще не играл, а защитник выходил в обоих турах чемпионата.

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26-летний Шмидт выступает за «Иртыш» с 2018 года. До этого воспитанник усть-каменогорского футбола играл за «Акжайык», «Алтай» и родной «Восток». За молодежную сборную Казахстана он выступал в товарищеских матчах.

26-летний Заруцкий перешел в «Иртыш» прошлым летом из «Атырау» и за главную команду в итоге не дебютировал, проведя лишь один матч за «молодежку». Также в карьере натурализованного россиянина были «Кызыл-Жар СК» и «Шахтер». Он имеет опыт игры в товарищеских матчах за молодежную сборную Казахстана.